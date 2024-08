Sở TT&TT TP.HCM phản hồi việc Thanh Hằng nộp đơn tố cáo

Chiều 15/8, tại cuộc họp thường kỳ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết Sở đã tiếp nhận đơn kiến nghị từ công ty Sen Vàng và người mẫu Thanh Hằng. Sở đã mời các cá nhân, tổ chức liên quan lên để hướng dẫn, tiếp nhận.

Trước đó, Thanh Hằng cho biết cô nộp đơn tố Hoàng Thùy tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng danh dự của mình.

"Cơ quan quản lý sẽ điều tra theo đúng quy trình, quy định. Nếu ai lợi dụng không gian mạng để lôi kéo dư luận, xúc phạm người khác, đưa thông tin sai sự thật, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý", ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nói về vấn nạn bạo lực trên mạng xã hội và ứng xử của người nổi tiếng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hòa, thời gian qua, không ít trường hợp người nổi tiếng cố tình tạo ra những tranh cãi qua lại trên mạng xã hội, nhằm thu hút sự chú ý. Sau đó, các nhà quảng cáo sẽ tìm đến những người nổi tiếng này để hợp tác. Đó là mô hình "kinh doanh dựa trên sự chú ý".

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nói thông thường những người cố tình tạo scandal này đi theo quy trình giống nhau, gồm 6 bước. Đầu tiên, họ gây ra một sự kiện gây sốc. Tiếp theo, những người này lập ra hai nhóm fan và anti-fan, để hai đối tượng tranh cãi, tạo sự chú ý về phía mình. Sau đó, họ kiếm luật sư, chuẩn bị các kế hoạch, làm việc với cơ quan chức năng. Những người nổi tiếng chấp nhận đóng phạt 7,5 triệu đồng rồi tiếp tục livestream bán hàng.

Ông Nguyễn Thanh Hòa cho hay mạng xã hội có tính ẩn danh, thật - ảo lẫn lộn, hiệu ứng lan truyền mạnh hơn so với môi trường bên ngoài, gây tác động dữ dội.

"Có ba yếu tố cần xem xét trong việc người nổi tiếng cố tình tạo scandal. Thứ nhất, nhà cung cấp nền tảng mạng phải chịu trách nhiệm. Thứ hai, nhà quảng cáo cũng sẽ bị xử lý nếu bỏ tiền đầu tư vào các video gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự của các tổ chức, cá nhân. Cuối cùng, nhà sáng tạo nội dung phải chịu mức xử phạt theo quy định pháp luật nếu vi phạm", Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nói.

Trước đó, không ít người nổi tiếng bị phạt vì đưa thông tin tiêu cực lên mạng xã hội. Vào tháng 3, Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phạt 37,5 triệu đồng vì có hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Sau đó, cô bị phạt thêm 10 triệu đồng vì tái phạm. Sở Thông tin cũng báo cáo, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý ngăn chặn đối với tài khoản Facebook tên “Nguyễn Lệ Nam Em” và tài khoản Tiktok “Nguyễn Lệ Nam Em” theo quy định.

