Linh Ka vướng tin hẹn hò Dương Domic

Thời gian gần đây, Linh Ka và Dương Domic vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai diện đồ đôi, chăm tương tác trên mạng xã hội.

Trên các nền tảng mạng xã hội, các tài khoản mạng "soi" bằng chứng Linh Ka và Dương Domic đang hẹn hò. Cặp ca sĩ thường xuyên bị phát hiện dùng đồ đôi như áo, mũ lưỡi trai, phụ kiện, đồng hồ... Không chỉ vậy, Linh Ka và Dương Domic còn chăm tương tác trên mạng xã hội.

Trong một bài đăng của Linh Ka, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh sóng biển kèm câu nói bằng tiếng Hàn với nội dung: "Tốt lắm". Đáng nói, dòng trạng thái của Linh Ka xuất hiện chỉ sau một ngày Dương Domic kết thúc phần thi ở Anh trai "say hi" với tiết mục Sóng vỗ vỡ bờ.

Linh Ka và Dương Domic lộ nhiều "hint" hẹn hò như diện đồ đôi, chăm tương tác trên mạng xã hội.

Tri Thức - Znews liên hệ với phía Linh Ka, đại diện nữ ca sĩ cho biết đây là chuyện cá nhân của nghệ sĩ. Vì vậy, đại diện công ty từ chối chia sẻ.

Trong khi đó, Dương Domic cũng không phản hồi về thông tin nói trên.

Linh Ka (Chu Diệu Linh) sinh năm 2002. Cô tham gia một số sản phẩm âm nhạc và thực hiện các bản cover. Tháng 5/2023, Linh Ka phát hành EP (đĩa mở rộng) đầu tay mang tên CHU gồm 3 ca khúc, nổi bật có Ghosting được chọn để đầu tư MV hoành tráng.

Cô từng có nhiều năm yêu Will. Bộ đôi chia tay vào tháng 6.

Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương, sinh năm 2000. Anh từng đầu quân cho công ty giải trí IF Entertainment ở Hàn Quốc. Song biến cố xảy đến với nam ca sĩ khi công ty bất ngờ đóng cửa. Anh gặp khó khăn sau khi rời khỏi công ty. Dương Domic được chú ý sau khi tham gia chương trình Anh trai "say hi".