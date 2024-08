Bạn bè thông báo Đường Trì Bình mất tích

Đường Trì Bình mất tích hơn một tuần qua. Người thân, bạn bè đang nỗ lực để tìm kiếm diễn viên.

Theo Sohu, bạn bè thông báo nam diễn viên Đường Trì Bình mất tích hơn một tuần qua. Người thân, bạn bạn bè nỗ lực liên lạc, tìm kiếm anh nhưng không thành.

"Chúng tôi đã không liên lạc được với anh ấy hơn một tuần qua. Điện thoại của Đường Trì Bình ở trạng thái tắt máy. Không ai biết anh ấy đang ở đâu", một người bạn của nam diễn viên cho biết.

Đường Trì Bình được cho là mất tích khoảng một tuần qua. Ảnh: Sohu.

Người này nói hai tuần trước, Đường Trì Bình thông báo đến nhận thi thể của mẹ anh để làm tang lễ. Song từ đó đến nay, mọi người không liên hệ được với anh. Thi hài của mẹ nam diễn viên vẫn ở nhà tang lễ, chưa có người nhận.

Theo China Times, thời gian qua, nam diễn viên bất ổn về tâm trí, đi lang thang khắp nơi. Hôm 23/6, anh được phát hiện ở Tiêu Khê, Nghi Lan. Diễn viên có hành vi kỳ lạ, liên tục lắc đầu hoặc giơ tay phải lên thực hiện động tác nhảy popping. Nam diễn viên quay vòng tròn trong 30 phút.

Thỉnh thoảng anh thả lỏng cơ thể, dựa vào cột điện thoại hoặc bồn hoa ven đường. Tới tối cùng ngày, nam diễn viên lại được bắt gặp ở Đầu Thành, Nghi Lan.

Trước đó, Đường Trì Bình quỳ gối trước đài truyền hình để xin cơ hội việc làm. Những năm qua, anh rơi vào tình thế khó khăn, không đủ tiền thuê nhà. Đường Trì Bình nghiện rượu và tiêu gần như toàn bộ thu nhập ít ỏi hàng tháng vào rượu. Trạng thái tinh thần của Đường Trì Bình trở nên tồi tệ và cơ thể anh cũng gầy gò.

Đường Trì Bình, sinh năm 1978, từng nổi tiếng với ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt. Anh tham gia nhiều bộ phim đình đám như Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Juliet Phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ...