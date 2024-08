Ngọc Lan ngừng diễn

Tối 19/8, Ngọc Lan thông báo về việc dừng lại công việc diễn xuất sau 21 năm. Ngọc Lan cho biết nhân vật Ánh Dương trong Hạnh phúc bị đánh cắp của đạo diễn Nhâm Minh Hiền sẽ là vai diễn cuối cùng của cô trên màn ảnh.

"Ở lần cuối cùng này, tôi đã trút hết ruột gan để mang đến cho khán giả, những người yêu quý một nhân vật đáng xem nhất. Tôi còn nhớ ngày cuối cùng mình được đứng trên sân khấu cách đây 12 năm. Tôi đã khóc rất nhiều vì biết sẽ lâu lắm hoặc không bao giờ còn gặp lại khán giả thương yêu dưới hàng ghế kia nữa. Lần này cũng vậy, chắc sẽ lâu lắm hoặc không bao giờ mình còn được gặp lại", cô chia sẻ.

Theo Ngọc Lan, thời gian tới, cô sẽ tập trung chăm lo cho con trai. Cô gửi lời xin lỗi tới các đạo diễn, nhà sản xuất và khán giả.

"Công việc làm cha và mẹ khó quá nên tôi cần tập trung hơn. Còn diễn xuất mình đã làm được 21 năm rồi. Xin lỗi mọi người vì một năm vừa qua đã từ chối nhiều ê-kíp, không nhận phim. Nhưng chung quy lại là mình muốn ngưng. Cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ cũng như hỗ trợ của từng thành viên và diễn viên trong đoàn. Một vai diễn thay cho lời tạm biệt. Mong là không làm các bạn thất vọng", cô bày tỏ.

Ngọc Lan sinh năm 1985, là một trong những nữ diễn viên truyền hình quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ miền Nam. Cô được nhiều người biết tới sau phim Kiều nữ và đại gia.

Ngọc Lan tiếp tục có nhiều vai diễn ấn tượng trong phim Âm tính, Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Bán chồng, Mặt nạ gương... Trong sự nghiệp, cô từng giành giải thưởng Cánh diều vàng, HTV Awards 2014.

Ngọc Lan từng tiết lộ cô để dành nhiều tiền, mua bảo hiểm và lập di chúc để lo cho con trai. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn dạy con tinh thần phải tự lập. Đặc biệt, trong di chúc, cô đưa ra yêu cầu là con trai phải học khá, giỏi hoặc làm được điều gì đó có ích cho xã hội, cậu bé mới nhận được số tiền. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết thêm khi lớn tuổi, cô sẽ vào viện dưỡng lão chứ không muốn làm phiền đến con.

