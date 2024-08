Cô gái hai lần bị từ chối ở show hẹn hò Đảo thiên đường

Đến tập 6, các chàng trai, cô gái của show hẹn hò Đảo thiên đường gần như đã tìm được đối tượng mà họ yêu mến. Cheon Minuk hướng sự ưu tiên cao nhất tới Á hậu Bùi Khánh Linh. Trong khi đó, Michael Trương quyết định lựa chọn Lee Rayeon thay vì Yuna Vũ.

Ở phần bình chọn trái tim, kết quả không mấy bất ngờ. Hà An Huy, Mạnh Kiên không nhận được trái tim nào từ phái nữ. Yuna Vũ là cô gái “trắng tay”. Ở tập trước, Yuna Vũ cũng không được chàng trai nào lựa chọn để hẹn hò.

Ống kính máy quay của tập 6 hướng đến căn phòng của bộ ba Thu Uyên - Lee Hooyeon - Yuna Vũ. Sau buổi hẹn hò, họ ngồi tâm sự về các chàng trai. Lee Hooyeon cho biết tâm trạng hiện tại của cô khá rối bời khi người mà cô dành tình cảm đã chọn một cô gái khác.

“Mình rất tin tưởng Minuk. Sau khi anh ấy đi hẹn hò với Khánh Linh, anh ấy vẫn nói dành tình cảm cho mình hơn. Thật lòng mà nói, tôi đã rất tin tưởng vào lời nói của anh ấy. Nhưng khi anh ấy chọn cô gái khác, tôi đã rất thất vọng. Và niềm tin tôi dành cho anh ấy cũng đã sụp đổ rồi. Tôi ghét việc phải tự hỏi mình rằng, anh Minuk đang nghĩ gì. Tôi không muốn phải tổn thương nhiều hơn nữa”, cô gái người Hàn chia sẻ.

Về phần Lee Rayeon, cô thừa nhận chỉ chú ý và dành tình cảm cho Michael Trương trong số 5 chàng trai ở nhà chung hiện tại. Sự thẳng thắn, chung thủy của Lee Rayeon gây thiện cảm cho ban bình luận lẫn khán giả xem truyền hình.

Trong khi đó, Yuna Vũ khiến nhiều người bất ngờ khi gõ cửa phòng Michael Trương, kéo anh chàng ra ngoài để tâm sự. Không ngại ngần, Yuna Vũ đặt thẳng câu hỏi cho Michael Trương: “Hôm nay anh hẹn hò thế nào, vui hơn với em không?”.

Michael Trương khá bất ngờ và cho biết tình cảm anh dành cho Yuna Vũ và Lee Rayeon khác nhau. Nếu Lee Rayeon mang đến cho anh sự thoải mái, vui vẻ khi nói chuyện, Yuna Vũ lại khiến mỹ nam có nhiều cảm xúc, sự cân bằng. Khi cô chọn Mạnh Kiên để hẹn hò, anh cảm thấy bị bất ngờ và buồn.

“Nếu em không chọn Kiên mà chọn anh, có lẽ mọi thứ đã khác rồi”, Michael Trương bày tỏ.

Sau buổi hẹn hò, các người chơi đã bước vào phần bỏ phiếu trái tim. Kết quả, Michael Trương, Cheon Minuk nhận được 2 trái tim, Wukong nhận được 1 trái tim. Mạnh Kiên và Hà An Huy là hai chàng trai không nhận được trái tim nào từ phái nữ.

Về phía người chơi nữ, Lee Rayeon nhận được 2 trái tim, Khánh Linh, Lee Hooyeon, Thu Uyên mỗi người nhận 1 trái tim, Yuna Vũ không nhận được trái tim nào. Đây là lần thứ hai Yuna Vũ bị từ chối. Ở tập trước đó, cô cũng không được ai chọn để hẹn hò, đối diện nguy cơ bị loại.

Sau hai lần hẹn hò, chàng trai người Hàn ngày càng thích Bùi Khánh Linh. Trong buổi tâm sự cùng người bạn chung phòng, Cheon Minuk nói khá bất ngờ khi nhận được hai bình chọn trái tim. Anh đoán hai cô gái “thả tim” cho mình là Bùi Khánh Linh và Hooyeon. Song lúc này, trái tim anh đã hướng đến Bùi Khánh Linh.

Khi nhận được câu hỏi so sánh về mức độ tình cảm dành cho Bùi Khánh Linh và Hooyeon, Cheon Minuk thú nhận: “Tôi xin lỗi, Hooyeon chỉ khoảng 30-35%”.

Cũng là người chơi nam duy nhất nhận được hai bình chọn trái tim, Michael Trương khá rối bời.

“Hôm nay mở hộp kết quả thấy hai trái tim, tâm trạng tôi khá hỗn loạn. Tôi không hề vui vì trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. Vì vậy, tôi đang tự hỏi mình nên làm gì?”, Michael Trương tâm sự với Cheon Minuk.

Michael chia sẻ trước đây, anh thích Yuna Vũ hơn. Đến thời điểm hiện tại, anh thích Lee Rayeon nhiều hơn.

Sáng hôm sau, các người chơi tiếp tục bước đến phần thử thách ngoài trời để giành phần thưởng là buổi hẹn hò tại địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất cả nước. Kết quả phân cặp: Hà An Huy - Thu Uyên; Michael Trương - Yuna Vũ; Wukong - Bùi Khánh Linh; Mạnh Kiên - Lee Rayeon; Cheon Minuk - Lee Hooyeon.

Kết quả cuối cùng, Mạnh Kiên - Lee Rayeon là cặp đôi có điểm số cao nhất, từ đó được lựa chọn đối tượng hẹn hò. Không quá bất ngờ, Lee Rayeon tiếp tục lựa chọn Michael Trương. Trong khi đó, Mạnh Kiên gây sốc khi chọn chính Lee Rayeon.

Trước quyết định của Mạnh Kiên, Lee Rayeon tỏ ra khó hiểu. “Mọi người thắc mắc vì anh Kiên không có ý gì với tôi. Tôi cũng thắc mắc lý do anh ấy chọn mình. Kiên là một người mà tôi chưa từng nói chuyện nghiêm túc lần nào. Tôi có hỏi tại sao lại chọn mình, anh ấy bảo ‘nói chuyện sau nhé”, cô gái Hàn chia sẻ.

Như vậy, buổi hẹn hò bộ ba Mạnh Kiên - Lee Rayeon - Michael Trương sẽ là tâm điểm của tập tiếp theo. Theo nhà sản xuất, diễn biến tập 7 gay cấn khi một người chơi sẽ bị loại khỏi show Đảo thiên đường.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.