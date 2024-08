Dương Domic đang gây sốt là ai?

Dương Domic được các đội trưởng săn đón ở những tập đầu của Anh trai "say hi". Trong tập 3, HIEUTHUHAI và Negav tìm mọi cách để chiêu mộ Dương Domic về đội. Cuối cùng, nam ca sĩ sinh năm 2000 chọn về team Negav. Tiết mục Catch Me If You Can của team Negav sau đêm thi nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.