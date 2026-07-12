Ngọc Châu Âu tham gia showbiz như nào trước khi tạm dừng hoạt động

Kim cương Ngọc Châu Âu vừa thông báo tạm ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống cửa hàng trong gần hai tuần. Thương hiệu này trước đó tài trợ cho nhiều cuộc thi hoa hậu.

Trên fanpage chính thức, thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu cho biết các cửa hàng tạm đóng cửa từ 11/7 đến 24/7. Theo thông báo, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, đồng thời công ty cần thêm thời gian để rà soát, hoàn thiện hệ thống vận hành trước khi hoạt động trở lại.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga trong một sự kiện quảng bá phim Mesdames Thanh Sắc. Ảnh: FBNV.

Kim cương Ngọc Châu Âu được thành lập năm 2007 tại TP.HCM bởi bà Hoàng Thị Thanh Nga. Thương hiệu kinh doanh các sản phẩm kim cương thiên nhiên, kim cương nhân tạo cùng trang sức vàng, bạc.

Nữ doanh nhân tốt nghiệp ngành Ngoại thương của Đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2022, bà tham gia cuộc thi dành cho quý bà và đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ (Mrs Universe).

Trước khi tạm dừng hoạt động, thương hiệu này hợp tác quảng cáo với nhiều ngôi sao Việt. Trên fanpage của thương hiệu hiện vẫn đăng tải nhiều hình ảnh quảng cáo của Hoa hậu Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Thanh Thủy, diễn viên Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, MC Hoàng Oanh, Khánh Vy, ca sĩ Võ Hạ Trâm…

Theo thông tin từ fanpage và trang web chính thức, thương hiệu cũng đồng hành với nhiều cuộc thi nhan sắc với tư cách nhà tài trợ hoặc chế tác vương miện, gần đây là cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, hay trước đó có Miss Cosmo, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Miss World Việt Nam 2022…

Người sáng lập thương hiệu là bà Hoàng Thị Thanh Nga cũng tham gia một số sự kiện giải trí, ví dụ Ngôi sao xanh vào tháng 1. Bà thậm chí đảm nhận vị trí giám khảo trong đêm chung kết Miss Grand International 2023. Ở Miss Cosmo Vietnam 2023, bà cũng đảm nhận vị trí giám khảo cuộc thi thiết kế vương miện.

Mới đây, bà đảm nhận một vai khách mời trong phim Mesdames Thanh Sắc của Thanh Hằng. Thương hiệu của bà cũng tài trợ trang sức cho bộ phim này.