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Giải trí

Ngọc Châu Âu tham gia showbiz như nào trước khi tạm dừng hoạt động

  • Chủ nhật, 12/7/2026 05:46 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Kim cương Ngọc Châu Âu vừa thông báo tạm ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống cửa hàng trong gần hai tuần. Thương hiệu này trước đó tài trợ cho nhiều cuộc thi hoa hậu.

Trên fanpage chính thức, thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu cho biết các cửa hàng tạm đóng cửa từ 11/7 đến 24/7. Theo thông báo, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, đồng thời công ty cần thêm thời gian để rà soát, hoàn thiện hệ thống vận hành trước khi hoạt động trở lại.

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Bà Hoàng Thị Thanh Nga trong một sự kiện quảng bá phim Mesdames Thanh Sắc. Ảnh: FBNV.

Kim cương Ngọc Châu Âu được thành lập năm 2007 tại TP.HCM bởi bà Hoàng Thị Thanh Nga. Thương hiệu kinh doanh các sản phẩm kim cương thiên nhiên, kim cương nhân tạo cùng trang sức vàng, bạc.

Nữ doanh nhân tốt nghiệp ngành Ngoại thương của Đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2022, bà tham gia cuộc thi dành cho quý bà và đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ (Mrs Universe).

Trước khi tạm dừng hoạt động, thương hiệu này hợp tác quảng cáo với nhiều ngôi sao Việt. Trên fanpage của thương hiệu hiện vẫn đăng tải nhiều hình ảnh quảng cáo của Hoa hậu Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Thanh Thủy, diễn viên Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, MC Hoàng Oanh, Khánh Vy, ca sĩ Võ Hạ Trâm…

Theo thông tin từ fanpage và trang web chính thức, thương hiệu cũng đồng hành với nhiều cuộc thi nhan sắc với tư cách nhà tài trợ hoặc chế tác vương miện, gần đây là cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, hay trước đó có Miss Cosmo, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Miss World Việt Nam 2022…

Người sáng lập thương hiệu là bà Hoàng Thị Thanh Nga cũng tham gia một số sự kiện giải trí, ví dụ Ngôi sao xanh vào tháng 1. Bà thậm chí đảm nhận vị trí giám khảo trong đêm chung kết Miss Grand International 2023. Ở Miss Cosmo Vietnam 2023, bà cũng đảm nhận vị trí giám khảo cuộc thi thiết kế vương miện.

Mới đây, bà đảm nhận một vai khách mời trong phim Mesdames Thanh Sắc của Thanh Hằng. Thương hiệu của bà cũng tài trợ trang sức cho bộ phim này.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Thái Linh

Ngọc Châu Âu Miss Grand International Hoa hậu Hoàn vũ Kim cương Hoàng Thị Thanh Nga

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

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