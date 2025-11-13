Ngoài xuất xứ Nhật, Subaru Forester mới khác gì bản cũ?

Sự khác biệt của Forester 2026 không chỉ đến từ nơi nhập khẩu và giá bán.

Subaru vừa giới thiệu Forester thế hệ mới tại Việt Nam. Ngoài việc thay đổi xuất xứ của mẫu SUV này từ Thái Lan sang nhập khẩu Nhật Bản, hãng cũng mang cả bản thế hệ mới nhất đến thị trường Việt. Vậy mẫu xe này có gì khác biệt với chiếc Forester nhập Thái tiền nhiệm? Mẫu xe được nhắc đến trong bài thuộc phiên bản 2.5 i-S EyeSight đi cùng bộ bodykit bán riêng.

"Lột xác" về thiết kế

Xét về kích thước, Forester mới có kích thước tương tự bản tiền nhiệm với số đo lần lượt là 4.655 x 1.830 x 1.730 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 220 mm. Tuy nhiên mẫu xe đời mới trông có cảm giác bề thế và hầm hố hơn nhờ vào các chi tiết ốp của bodykit.

Thiết kế của Forester đã được thay đổi rõ rệt ngay từ đầu xe. Ảnh: Anh Xuân, Phong Vân.

Khác biệt lớn nhất phải kể đến là khu vực mặt ca lăng. Lưới tản nhiệt nay được gia tăng kích thước, đi cùng 2 nẹp trang trí, cản trước cũng được ốp dày hơn cùng các phần chi tiết xanh lạ mắt tạo cảm giác hiện đại.

Điểm nhấn của khu vực này là cặp đèn chiếu sáng chính. So với bản tiền nhiệm, đèn pha trên Forester mới được nâng cấp công nghệ chiếu sáng mở rộng góc lái, giúp quá trình vào cua, di chuyển trong đô thị.

Đuôi xe có ít sự nâng cấp hơn, nổi bật là logo Subaru nay được bổ sung tên xe bên dưới, cản sau cũng được ốp dày hơn với các vòng màu xanh ở vòm ống xả.

Bên trong khoang lái của Forester ghi nhận sự thay đổi đáng kể so với bản tiền nhiệm. Dễ nhận ra nhất là khu vực táp lô trở nên hiện đại và công nghệ hơn với màn hình trung tâm được gia tăng kích thước.

Nhiều phím vật lý đã bị loại bỏ, tích hợp chức năng vào màn hình trung tâm. Ảnh: Anh Xuân, Phong Vân.

Các phím vật lý bị lược bỏ khá nhiều, tích hợp vào bên trong màn hình. Ngay bên dưới màn hình, toàn bộ cụm điều khiển khu vực điều hòa đã bị loại bỏ, thay thế bằng một cụm cổng sạc.

Sức mạnh tăng, giá cũng tăng

Một trong những nâng cấp đáng chú ý của Forester 2026 chính là động cơ.

Khác với động cơ I4 2.0L ở bản tiền nhiệm. Forester nay sở hữu máy Boxer 2.5L FB25, cho công suất tối đa 185 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm. Kết hợp hộp số Lineartronic TR58 thế hệ mới với 8 cấp số giả lập cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, chiếc SUV cỡ C có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây.

Động cơ này giúp Forester mới mạnh hơn bản tiền nhiệm 31 mã lực và mô men xoắn cũng tăng thêm 51 Nm.

Ngoài thay đổi về động cơ, các trang bị an toàn của Forester thế hệ mới cũng được nâng cấp, toàn diện hơn. Đặc biệt ở phiên bản 2.5 i-S EyeSight, Subaru đã bổ sung "mắt thần", Driver Monitoring System (DMS), theo dõi người lái ở khu vực màn hình trung tâm.

Sức mạnh của Forester được nâng cấp từ máy xăng 2.0L lên 2.5L. Ảnh: Phong Vân.

Khi người lái thay đổi góc nhìn, chuyển sang thao tác trên màn hình khi đang điều khiển xe, hệ thống an toàn kết nối với "mắt thần" sẽ tự động phát cảnh báo.

Đương nhiên với sự nâng cấp đáng kể về thiết kế, động cơ và xuất xứ, không ngạc nhiên khi giá của Forester 2026 cũng tăng đáng kể so với bản tiền nhiệm.

Ở lần nâng cấp trước đó, mức giá cao nhất của Forester chỉ khoảng 1,199 tỷ đồng . Tuy nhiên với sự "lột xác" năm nay, phiên bản thấp nhất của Forester là 2.5 i-L EyeSight đã đạt mức 1,299 tỷ, trong khi bản cao nhất có giá đến 1,399 tỷ đồng , chưa bao gồm chi phí của bộ bodykit.

Mức giá cao nhất chạm mốc 1,4 tỷ đồng phần nào khiến Forester coi như rời bỏ việc cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Ford Territory để tiếp cận với nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu khác biệt hơn.