Mercdes-AMG G 63 tại Việt Nam âm thầm giảm giá gần 1 tỷ đồng

Mẫu SUV hạng sang hầm hố này vừa âm thầm được điều chỉnh giá bán theo hướng có lợi cho khách hàng vào những ngày đầu tháng 11.

Theo ghi nhận của phóng viên, mẫu SUV hạng sang Mercedes-AMG G 63 vừa bất ngờ được giảm giá trong tháng 11. Nhân viên tư vấn tại một đại lý Mercedes-Benz cho biết chiếc SUV này đã có giá bán mới, khoảng 10,899 tỷ đồng . Như vậy so với mức giá cũ (11,75 tỷ), khách hàng mua G 63 có thể tiết kiệm hơn 850 triệu đồng khi mua xe từ tháng 11.

Ngoài ra, theo nhân viên tư vấn, mẫu SUV thuộc dòng G-Class này cũng đang được hưởng ưu đãi riêng tại đại lý, đưa giá bán thực tế về dưới mức 9,8 tỷ đồng .

G 63 được giới thiệu bản nâng cấp tại thị trường Việt vào tháng 5/2023 với 9 tùy chọn màu sơn khác nhau. Kích thước tổng thể của mẫu SUV này lần lượt là 4.880 x 1.980 x 1.974 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.890 mm.

Mercedes-AMG G 63 sử dụng động cơ 4.0L V8, sản sinh công suất 585 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải vòng tua 2.500-3.500 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số 9 cấp, đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC.

Với giá bán mới 10,899 tỷ đồng , xe có thể đặt cạnh những cái tên khác cùng phân khúc SUV hạng sang như Range Rover (từ 11,2 tỷ đồng ) hay Lexus LX (từ 8,5 tỷ đồng ).