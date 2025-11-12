Subaru Forester nhập Nhật chốt giá từ 1,3 tỷ đồng

Mẫu SUV cỡ C tăng giá do chuyển từ nhập khẩu Thái Lan sang nhập khẩu Nhật Bản, động cơ cũng được tăng dung tích.

Subaru Việt Nam vừa chính thức công bố giá bán dành cho thế hệ mới của Subaru Forester. Mẫu SUV cỡ C có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 1,299 tỷ đồng cho bản 2.5 i-L EyeSight và 1,399 tỷ đồng cho bản 2.5 i-S EyeSight.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của Subaru Forester ở lần ra mắt này là nguồn gốc. Thay vì nhập khẩu Thái Lan, Subaru Forester giờ chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản.

Thay đổi tiếp theo của xe nằm ở khối động cơ Boxer bên dưới nắp ca-pô, hiện có dung tích 2.5L với mã FB25. Động cơ này cung cấp công suất tối đa 185 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm. Kết hợp hộp số Lineartronic TR58 thế hệ mới với 8 cấp số giả lập cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, chiếc SUV cỡ C có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây.

Các kích thước dài x rộng x cao của Subaru Forester lần lượt 4.655 x 1.830 x 1.730 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 220 mm.

Ngoại hình xe có sự thay đổi đáng chú ý ở cụm lưới tản nhiệt, hốc bánh xe, cụm đèn hậu hay dòng chữ Forester dập chìm phía đuôi.

Subaru Forester mới chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản. Ảnh: Phong Vân.

Khoang lái Subaru Forester vẫn giữ nguyên thiết kế tối giản. Phiên bản cao cấp trang bị cửa sổ trời, ghế ngồi công thái học bọc da, đế sạc không dây chuẩn Qi cho hàng ghế trước.

Gói công nghệ EyeSight 4.0 cải tiến trở thành trang bị tiêu chuẩn trên Subaru Forester mới, cùng với hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS). Phiên bản cao hơn có thêm hệ thống giám sát người lái (DMS), camera toàn cảnh 360 độ, phanh tự động khi lùi (RAB).

Subaru Forester được xếp vào phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh cùng loạt đối thủ như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Honda CR-V (1,029- 1,259 tỷ đồng ), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Kia Sportage (từ 819 triệu đến 1,009 tỷ đồng ) hay Jaecoo J7 (739-879 triệu đồng) và VinFast VF 7 (789-969 triệu đồng).

Tuy nhiên, giá bán 1,299- 1,399 tỷ đồng lại đưa Subaru Forester vào thế phải đối đầu cùng nhóm SUV cỡ D như Ford Everest (1,099- 1,545 tỷ đồng ), Hyundai Santa Fe (1,069- 1,365 tỷ đồng ), Skoda Kodiaq (1,45- 1,48 tỷ đồng ) hay GAC GS8 (1,269- 1,369 tỷ đồng ) và BYD Sealion 8 ( 1,569 tỷ đồng ).