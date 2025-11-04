Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Cố gắng đúng cách để thành công

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Xuất bản

Ngoài năng lực, đây là thứ cấp trên cần ở bạn

  • Thứ ba, 4/11/2025 14:56 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Muốn khẳng định giá trị bản thân, ngoài năng lực, bạn cần thể hiện mình là người trung thành. Trong công việc, hãy đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, nỗ lực vì công việc.

Khang dinh nang luc anh 1

Sự trung thành, hết mình vì công việc sẽ khiến cấp trên đánh giá cao. Ảnh minh họa: C.F.

Là cán bộ quản lý cấp cao của một doanh nghiệp, tôi đòi hỏi bản thân phải trung thành, đồng thời cũng yêu cầu cấp dưới của mình phải trung thành với công ty. Trung thành là ràng buộc mà xã hội đặt ra cho chúng ta, đồng thời cũng là nền tảng để một doanh nghiệp có thể phát triển bền vững. Tại sao lại nói như vậy?

Nếu ví công ty là biển thì mỗi nhân viên là một con sông đổ về biển. Nếu công ty là sông thì mỗi nhân viên là một con suối nước chảy róc rách. Nếu công ty là suối thì mỗi nhân viên là một giọt nước trong con suối đó… Công ty là một chỉnh thể, còn nhân viên là một phần tử tạo nên chỉnh thể đó.

Con suối thiếu đi một giọt nước cũng vẫn là con suối, nhưng nước trong suối càng nhiều thì nó càng nhanh chóng trở thành sông, rồi tiếp tục trở thành biển lớn. Nhân viên là bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của công ty, nhưng lại không phải là nhân tố không thể thiếu đối với sự tồn tại và phát triển của công ty.

Giống như Trái Đất thiếu đi một người thì vẫn chuyển động. Công ty thiếu đi một nhân viên thì sẽ có hàng nghìn, hàng vạn người khác nộp đơn ứng tuyển. Vậy thì nhân viên như thế nào mới trở thành một nốt nhạc quan trọng, không thể thay thế đối với sự phát triển của công ty, cùng hòa tấu thành bản nhạc mang tên “Thành công” của công ty?

Đó phải là một nhân viên biết lo nỗi lo của công ty, nghĩ suy nghĩ của công ty, một lòng trăn trở làm thế nào để giúp công ty tạo ra lợi nhuận, mang lại lợi ích.

Kiếm tiền cũng có thể được hiểu là một hình thức khác của tiết kiệm. Chúng ta đều biết rằng người có khả năng kiếm nhiều tiền nhất trong công ty phải là nhân viên thị trường và marketing. Nhưng mang về lợi nhuận cho công ty là trách nhiệm của toàn thể nhân viên, có thể thông qua các cách thức như hạ thấp giá thành, tăng thu giảm chi… để giảm bớt chi phí tài chính cho công ty.

Đây cũng chính là một hành động “kiếm tiền” cho công ty. Những người tạo ra được lợi nhuận cho công ty tuyệt đối không được kể công, đòi được thưởng hay thậm chí là uy hiếp, lấn át. Kiếm tiền cho công ty là định hướng giá trị cần có của mỗi nhân viên, còn những trạng thái tâm lý và hành vi quá khích khác sẽ không được chấp nhận ở chốn công sở.

Tổng giám đốc Đỗ Ninh luôn bị các quản lý bậc trung và nhân viên cấp cơ sở trong công ty gọi là “lão keo kiệt”. Do công ty của ông có một quy định bất thành văn, đó là ngoài các văn kiện quan trọng, tất cả giấy tờ in hoặc photo một mặt đều phải sử dụng lần thứ hai rồi mới được bỏ đi. Rất nhiều nhân viên kỳ cựu đã quen và nghiêm chỉnh chấp hành quy định này.

Nhưng một số nhân viên mới là các sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, đã quen “tiêu xài hoang phí” nên nhiều lần quên mất “luật lệ” này của công ty. Khi bị phát hiện, họ sẽ bị phạt tiền, đây chính là lúc những sự oán trách lên đến đỉnh điểm.

Khi đọc câu chuyện này, bạn có nghĩ rằng tổng giám đốc Đỗ Ninh đã quá keo kiệt về vấn đề sử dụng giấy và quá khắt khe khi xử phạt nhân viên? “Một công ty như vậy có thể phát triển được đến đâu?”. Câu hỏi này đã trở thành lý do để các nhân viên mới oán trách quy định của công ty và thậm chí là nộp đơn xin thôi việc.

Về việc này, tổng giám đốc Đỗ Ninh đã nói: “Sử dụng lại loại mới dùng một mặt không những có thể bảo vệ môi trường mà còn giúp giảm bớt một phần chi phí cho công ty. Có thể một tờ giấy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tích tiểu thành đại sẽ là một số tiền không nhỏ. Hình thành thói quen tiết kiệm là điều rất cần thiết.

Nó sẽ trực tiếp hạ thấp giá thành sản xuất sản phẩm, gián tiếp tăng thêm lợi nhuận cho công ty. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển và lớn mạnh của công ty.”

Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Khẳng định năng lực Chỉnh thể Con suối Keo kiệt Giọt nước Oán trách

    Đọc tiếp

    Su tien hoa cua manga hinh anh

    Sự tiến hóa của manga

    6 giờ trước 09:11 4/11/2025

    0

    Manga vừa là một hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu vừa là một loại hình nghệ thuật độc đáo.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý