Ngoại hình thay đổi của Leonardo DiCaprio gây chú ý

Đứa trẻ mạnh nhất Marvel là ai?

Franklin Richards là tâm điểm chú ý trong bom tấn "The Fantastic Four: First Steps" sắp tới. Cậu bé sở hữu sức mạnh choáng ngợp khi tạo ra thực tại mới để hồi sinh cả vũ trụ.