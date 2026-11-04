Ngoại hình siêu mẫu Hàn Quốc vừa cưới doanh nhân 70 tuổi

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin siêu mẫu Hàn Quốc Kim Ja Yeon kết hôn với doanh nhân Son Young Kwon. Thông tin này được cô chia sẻ trên trang cá nhân. "Tôi muốn chia sẻ tin vui này với những người luôn ủng hộ tôi. Chắc hẳn mọi người đều bất ngờ trước tin này, phải không? Thực ra, tôi cũng bất ngờ. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn và sống độc thân suốt đời. Thế nhưng sau khi bước qua tuổi 40 và trải qua một con đường vòng vèo, tôi đã gặp được người thực sự thuộc về mình. Mặc dù chúng tôi đã đi những con đường khác nhau trong lĩnh vực của mình, nhưng chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên cách đây hai năm khi còn là sinh viên khóa trên và khóa dưới tại MIT", siêu mẫu chia sẻ.