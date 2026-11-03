BTS, BlackPink không 'cứu' được Kpop ở Mỹ

Kpop đã rất phát triển nhờ thành công toàn cầu của BTS, BlackPink. Tuy nhiên, nhạc Hàn vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ ở Mỹ, bởi thế các ngôi sao nước này đang tìm hướng đi mới.

Trong nhiều năm qua, các công ty giải trí Hàn Quốc chủ yếu dựa vào truyền hình trong nước, đặc biệt là những kênh âm nhạc như Mnet của CJ ENM, để tìm kiếm thần tượng tiềm năng và ghi lại hành trình ra mắt của họ. Mô hình chương trình tuyển chọn sau đó mở rộng sang các đài truyền hình lớn.

Thế nhưng, hiện nay, cuộc cạnh tranh tìm kiếm thế hệ ngôi sao Kpop tiếp theo đang dần vượt khỏi phạm vi truyền hình trong nước. Các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu ngày càng trở thành đối tác quan trọng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, theo Korea Herald.

Kpop tìm lối đi mới

Dù có sức ảnh hưởng trên toàn cầu, đặc biệt nhờ thành công của PSY, BTS hay BlackPink, nhưng Kpop vẫn còn rất nhỏ bé tại thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới là Mỹ, theo Korea Herald.

Theo công ty phân tích âm nhạc Luminate, nhạc tiếng Hàn chiếm 1,1% tổng lượt nghe nhạc trực tuyến theo yêu cầu tại Mỹ trong quý I/2026, trong khi nhạc tiếng Anh chiếm 86%. Tỷ lệ này cho thấy âm nhạc tiếng Hàn vẫn chiếm phần tương đối nhỏ trong thói quen nghe nhạc hàng ngày của người Mỹ.

Mở rộng ra ngoài cộng đồng người hâm mộ cốt lõi để tiếp cận đông đảo công chúng vẫn là một trong những thách thức lớn của Kpop, không chỉ trong việc duy trì đà tăng trưởng mà còn để củng cố sức ảnh hưởng toàn cầu về lâu dài.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng phát trực tuyến tạo thêm cho Kpop con đường tiếp cận khán giả. Thông qua phim tài liệu, chương trình thực tế và các buổi biểu diễn, nghệ sĩ có thể xuất hiện trước những nhóm người xem vốn không chủ động tìm kiếm sản phẩm âm nhạc của họ.

Ở chiều ngược lại, Kpop cũng đem lại lợi thế cho các nền tảng đang cạnh tranh người xem và thuê bao. Những cộng đồng người hâm mộ quốc tế đông đảo, gắn bó và sẵn sàng theo dõi thần tượng trên nhiều nền tảng là nguồn khán giả có giá trị.

BTS The Comeback Live: Arirang thu hút lượt xem lớn. Ảnh: X/BTS_Official.

Một trong những ví dụ rõ nét nhất là buổi hòa nhạc trở lại của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun, Seoul, được Netflix phát trực tiếp hồi tháng 3. Theo Netflix, chương trình BTS The Comeback Live: Arirang thu hút 18,4 triệu lượt xem trực tiếp trên toàn cầu trong vòng 24 giờ. Sự kiện lọt danh sách 10 nội dung được xem nhiều nhất hàng tuần của nền tảng tại 80 quốc gia và đứng đầu bảng xếp hạng ở 24 quốc gia.

Một tuần sau, Netflix tiếp tục phát hành BTS: The Return - phim tài liệu ghi lại quá trình chuẩn bị cho album phòng thu đầu tiên của nhóm sau thời gian tạm ngừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thỏa thuận này mang đến cho BTS sân khấu quảng bá trên quy mô toàn cầu, đồng thời giúp Netflix sở hữu một sự kiện có khả năng thu hút hàng triệu người xem.

Con đường mới cho ngôi sao thần tượng Hàn Quốc

Mô hình hợp tác này không chỉ dành cho những ngôi sao đã thành danh. Năm 2024, Netflix phát hành Pop Star Academy: Katseye, loạt phim ghi lại quá trình tuyển chọn và đào tạo khắc nghiệt của nhóm nhạc nữ đa quốc tịch Katseye. Chưa đầy hai năm sau khi debut vào tháng 6/2024, nhóm đã biểu diễn tại lễ trao giải Grammy tháng 2/2026, đồng thời nhận đề cử ở các hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc.

Cùng lúc, các nền tảng khác cũng tìm kiếm những hướng khai thác riêng liên quan đến Kpop. Apple TV phát hành Kpopped, chương trình kết hợp các ngôi sao nhạc pop phương Tây với nghệ sĩ Hàn Quốc trong những màn trình diễn chung. Trong khi đó, Disney+ giới thiệu loạt phim tài liệu Seventeen: Our Chapter, đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động của nhóm Seventeen.

Theo thông tin độc quyền do Korea Herald đăng tải hồi tháng 9, một bộ phim tài liệu về G-Dragon cũng đang được sản xuất cho Disney+, dự kiến ra mắt năm 2027.

Bộ phim tài liệu về G-Dragon chuẩn bị được ra mắt trên Disney+. Ảnh: DongA.

Những dự án này cho thấy quan hệ hợp tác giữa Kpop và các nền tảng trực tuyến không còn giới hạn ở việc khai thác danh tiếng của nghệ sĩ đã nổi tiếng. Các bên đang mở rộng sang nhiều hình thức nội dung, từ phim tài liệu, chương trình biểu diễn đến những dự án tuyển chọn nhằm phát hiện thế hệ nghệ sĩ tiếp theo.

Ngày 21/10, Netflix công bố We Go High, chương trình tìm kiếm học sinh từ các trường trung học nghệ thuật tại Hàn Quốc để thành lập một nhóm nhạc nữ mới. Nền tảng này cũng ký biên bản với SM C&C, công ty con của SM Entertainment, về việc hỗ trợ đào tạo, quản lý và thúc đẩy hoạt động toàn cầu của nhóm sau khi ra mắt.

Dự án cho thấy quan hệ hợp tác giữa Kpop và các nền tảng trực tuyến đang bước sang giai đoạn mới. Nếu trước đây, trọng tâm chủ yếu là đưa nghệ sĩ nổi tiếng cùng cộng đồng người hâm mộ sẵn có lên màn ảnh quốc tế, các bên hiện hướng đến việc cùng phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng mới.

Với các công ty quản lý Hàn Quốc, những nền tảng như Netflix hay Disney+ mang lại cơ hội tiếp cận nhóm khán giả mới là những người chưa có lý do để chủ động tìm hiểu về Kpop.

Đối với người hâm mộ, sự gia tăng của các nội dung gốc về Kpop trên nền tảng quốc tế mở ra thêm cơ hội theo dõi thần tượng trong nhiều bối cảnh khác nhau, đồng thời khám phá những gương mặt mới.

Với ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, lợi ích có thể vượt xa việc tăng độ nhận diện cho từng nghệ sĩ. Khi các nền tảng toàn cầu đầu tư vào phim tài liệu, hòa nhạc trực tiếp và chương trình tuyển chọn, Kpop có thêm cơ hội giới thiệu nhiều khía cạnh của mình đến công chúng bên ngoài cộng đồng người hâm mộ sẵn có. Mở rộng độ phủ và tiếp cận khán giả đại chúng là bước đi quan trọng để Kpop chuyển hóa sức hút toàn cầu thành sự quan tâm bền vững.