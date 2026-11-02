T.O.P và mỹ nhân Nana lộ diện sau khi công khai hẹn hò

T.O.P và Nana cùng đến một quán cà phê. Đây là địa điểm được người hâm mộ của cựu thành viên Big Bang trang trí để mừng sinh nhật nam rapper.

Theo Top Star News, ngày 2/11, chủ một quán cà phê tại quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc), đăng tải video ghi lại sự xuất hiện của T.O.P và Nana. Đây là quán cà phê được người hâm mộ của cựu thành viên Big Bang thuê để trang trí riêng mừng sinh nhật nam rapper. T.O.P đón tuổi mới ngày 4/11 tới.

Trong video, T.O.P mặc áo len đen, đeo khẩu trang và chăm chú ngắm những bức ảnh cùng đồ trang trí do người hâm mộ chuẩn bị. Nana đi bên cạnh bạn trai, diện áo khoác xám, đội mũ và đeo khẩu trang. Nữ diễn viên còn dùng điện thoại quay lại hình ảnh T.O.P tại quán.

Nana cùng bạn trai đến địa điểm fan tổ chức sinh nhật cho anh. Ảnh: Sports Khan.

Lần xuất hiện chung này thu hút sự chú ý bởi khoảng một tháng trước, 2 ngôi sao công khai hẹn hò. Đây là lần đầu họ công khai xuất hiện cùng nhau.

T.O.P và Nana xác nhận hẹn hò thông qua công ty quản lý vào 2/10. Theo thông tin được công bố bởi tờ Dispatch, cả hai quen biết nhau trong quá trình quay MV Totally Crazy! - ca khúc chủ đề trong album solo của T.O.P. Sau thời gian tiếp xúc, họ dần trở nên thân thiết và phát triển mối quan hệ tình cảm vào khoảng tháng 6.

Sau đó, cả 2 ngôi sao xác nhận mối quan hệ. Phía T.O.P cho biết 2 người bắt đầu gần gũi sau khi làm việc chung, trong khi công ty quản lý của Nana xác nhận họ đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Nana sau đó còn thông qua ứng dụng nhắn tin với fan để gửi lời cảm ơn. Cô cho biết sẽ trải qua mối quan hệ lành mạnh.

T.O.P mới đây gửi lời xin lỗi và cảm ơn những người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong nhiều năm. Trước đó, trang web dành cho người hâm mộ của nam rapper là ChoiSeungHyun.com thông báo ngừng hoạt động sau 20 năm. Lý do là người điều hành trang web có nhiều điểm không đồng tình với cách quản lý của công ty. Vì thế, T.O.P đăng tải lời nhắn trên mạng xã hội, bày tỏ sự biết ơn với người hâm mộ và người quản lý trang web.

Hai ngôi sao công khai hẹn hò cách đây không lâu. Ảnh: Sports Khan.

Nam rapper sinh năm 1987 ra mắt với nhóm BigBang, sau đó có thời gian gián đoạn vì bê bối sử dụng chất cấm. Vừa qua, anh trở lại màn ảnh với vai Thanos trong Squid Game 2 của Netflix. Tháng 4, T.O.P phát hành album ANOTHER DIMENSION, trong đó anh tự sản xuất 11 ca khúc. Nam nghệ sĩ gần đây cũng triển khai chuyến lưu diễn solo đầu tiên sau 20 năm hoạt động.

Nana, tên thật Im Jin Ah, từng là thành viên nhóm nhạc After School trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô được biết đến qua các phim như The Good Wife (2016), Justice (2019) và gần đây là The Scandal. Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình đẹp, nhiều lần xuất hiện trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới”, trong đó có hai lần liên tiếp đứng đầu.