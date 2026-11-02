Phim 'tệ nhất Hàn Quốc 2026'

"Perfect Crown" của IU và "Scandal" của Son Ye Jin là 2 phim truyền hình Hàn Quốc tệ nhất năm qua, theo kết quả khảo sát từ JoyNews24.

Tờ JoyNews24 của Hàn Quốc thực hiện khảo sát phim tệ nhất năm qua và Perfect Crown của IU đứng đầu, còn Scandal của Son Ye Jin đứng thứ 2. Cuộc khảo sát diễn ra từ 15/10 đến 21/10 với sự tham gia của 142 chuyên gia trong ngành, gồm nhân sự các công ty giải trí và đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung phim, truyền hình cùng phóng viên giải trí.

Theo kết quả khảo sát, thị trường phim truyền hình Hàn Quốc năm 2026 tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đài truyền hình mặt đất, kênh truyền hình tổng hợp và nền tảng OTT. Nhiều tác phẩm thuộc các thể loại đa dạng thu hút khán giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, không ít phim gây thất vọng vì chất lượng sản xuất, kịch bản thiếu thuyết phục hoặc những tranh cãi phát sinh trong quá trình phát sóng.

Đáng chú ý, ngay cả những dự án được đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng cũng không tránh khỏi phản ứng tiêu cực từ giới chuyên môn.

Perfect Crown của IU nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khi lên sóng. Ảnh: MBC.

Perfect Crown đứng đầu danh sách phim tệ nhất với 45 phiếu trên tổng số 142 người tham gia khảo sát. Lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng theo chế độ quân chủ lập hiến, nơi xã hội vẫn tồn tại những ranh giới giai cấp, phim kể chuyện tình giữa hoàng tử luôn che giấu thân phận và nữ chính vô tình bước chân vào gia đình tài phiệt.

Trước khi lên sóng, tác phẩm thu hút sự chú ý nhờ kinh phí sản xuất ước tính 30 tỷ won, cùng sự góp mặt của hai ngôi sao IU và Byeon Woo Seok. Bộ phim đạt tỷ suất người xem cao nhất 13,8%, đồng thời có thứ hạng nổi bật trên Disney+ sau khi phát hành.

Tuy nhiên, thành tích này không giúp tác phẩm tránh khỏi những lời chê bai. Không ít khán giả chê phim có mô típ cũ kỹ, diễn biến thiếu tự nhiên và diễn xuất của dàn diễn viên chưa đáp ứng kỳ vọng.

Đặc biệt, tranh cãi về tính chính xác và nguy cơ xuyên tạc lịch sử đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ phim. Một số chi tiết trong bối cảnh và lời thoại khiến khán giả phản ứng mạnh. Nhóm sản xuất sau đó lên tiếng xin lỗi, trong khi IU và Byeon Woo Seok cũng cúi đầu nhận lỗi trước công chúng. Nhiều khán giả thậm chí gửi kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng và hủy bỏ tác phẩm.

Scandal của Son Ye Jin đứng thứ 2 trong danh sách phim tệ nhất Hàn Quốc 2026. Ảnh: Netflix.

Hai series của Netflix là Scandal và Our Sticky Love cùng đứng thứ 2 trong danh sách phim truyền hình gây thất vọng với 9 phiếu bầu. Cả 2 đều được chú ý trước khi ra mắt nhờ nền tảng phát hành và dàn diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, những tranh cãi liên quan đến diễn viên cùng các vấn đề trong nội dung khiến tác phẩm nhận nhiều phản hồi tiêu cực.

Scandal xoay quanh tiểu thư Jo (Son Ye Jin đảm nhận), người phụ nữ tài năng nhưng không thể sống cuộc đời bình thường trong xã hội Joseon và Jo Won (Ji Chang Wook) - người đàn ông nổi tiếng đào hoa.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Những mối tình nguy hiểm, xuất bản năm 1782. Câu chuyện từng được chuyển thể thành phim điện ảnh Hàn Quốc năm 2003 với sự tham gia của Bae Yong Joon, Jeon Do Yeon và Lee Mi Sook.

Phiên bản truyền hình có những thay đổi về mối quan hệ giữa các nhân vật, diễn biến và kết thúc so với bản điện ảnh. Sự góp mặt của Son Ye Jin và Ji Chang Wook cũng khiến tác phẩm nhận được nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, bộ phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nana, người đảm nhận vai Hee Yeon, bị một bộ phận khán giả nhận xét không phù hợp với nhân vật. Ngoại hình của nữ diễn viên, trong đó có đôi môi được cho là đã tiêm chất làm đầy, cũng trở thành chủ đề bàn luận.

Trước phản ứng này, Nana lên tiếng xin lỗi. Đạo diễn Jung Ji Woo cũng nhận trách nhiệm và thừa nhận những thiếu sót trong một cuộc phỏng vấn.

Trong khi đó, Our Sticky Love bị chỉ trích cốt truyện khó hiểu và các tình tiết thiếu logic. Những mô típ quen thuộc như mất trí nhớ, bí mật thân thế và hoàn cảnh gia đình bất hạnh của 2 nhân vật chính khiến tác phẩm bị nhận xét là sáo mòn.

Một số bộ phim khác như Four Hands, Two Sonatas (Song Kang, Lee Jun Young, Jang Gyu Ri), Doctor Shin (Min Sun Hong, Baek Seo Ra, Ahn Woo Yeon), A Love Other Than Yours (Seo Kang Joon, Ahn Eun Jin), Boyfriend on Demand (Jisoo, Seo In Guk), Dream to You (Hwang In Youp, Lee Hyeri), A Bona Fide Killer (Gong Hyo Jin, Jung Jun Won, Lee Sang Yi) và Love in Sync (Kim Myung Soo, Kang Min Ah) cũng lọt danh sách.