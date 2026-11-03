Siêu mẫu Hàn Quốc kết hôn với chủ tịch 70 tuổi

Siêu mẫu Hàn Quốc Kim Ja Yeon vừa tổ chức lễ cưới với doanh nhân Son Young Kwon tại Thụy Sĩ. Hai người cách nhau 25 tuổi.

Ngày 3/11, tờ Osen đưa tin siêu mẫu Hàn Quốc Kim Ja Yeon kết hôn với doanh nhân Son Young Kwon, cố vấn của Samsung Electronics và Chủ tịch hội đồng quản trị Harman International. Lễ cưới được tổ chức riêng tư tại Thụy Sĩ.

Cùng ngày, Kim Ja Yeon thông báo kết hôn trên trang cá nhân. Cô chia sẻ bản thân từng nghĩ sẽ sống độc thân suốt đời, nhưng sau khi bước qua tuổi 40, cô bất ngờ gặp được người phù hợp.

Theo Kim Ja Yeon, cả hai lần đầu gặp nhau cách đây hai năm. Ban đầu, họ giữ mối quan hệ đồng nghiệp. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai dần trở nên thân thiết và xác nhận tình cảm vào đầu năm nay.

Kim Ja Yeon kết hôn với doanh nhân Son Young Kwon sau 2 năm tìm hiểu. Ảnh: DongA.

Trong thời gian yêu nhau, Kim Ja Yeon và bạn đời thường xuyên di chuyển giữa Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu để gặp gỡ, tìm hiểu thế giới của đối phương. Nhờ tình bạn, sự tin tưởng được xây dựng trong hai năm, họ quyết định gắn bó lâu dài và chính thức trở thành người yêu.

Kim Ja Yeon giới thiệu chồng là Son Young Kwon, từng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược (CSO) của Samsung Electronics. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng cố vấn tại Samsung Semiconductor, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harman International và nhà sáng lập một công ty đầu tư mạo hiểm.

Tuy nhiên, cựu siêu mẫu cho biết điều khiến cô trân trọng nhất không phải những thành tựu trong sự nghiệp của chồng mà là tính cách ấm áp, sự quan tâm và tôn trọng ông dành cho cô. Cô hài hước tiết lộ chồng thường khen bản thân dễ thương vì có chiều cao nổi bật.

Cặp đôi tổ chức lễ cưới giản dị cùng gia đình tại khách sạn Bürgenstock, bên hồ Lucerne, Thụy Sĩ. Đây là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt với cả hai bởi nó gắn liền với đám cưới của minh tinh Audrey Hepburn. Cả hai cùng ngưỡng mộ Audrey Hepburn.

Hình ảnh trong lễ cưới của Kim Ja Yeon. Ảnh: DongA.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Kim Ja Yeon diện nhiều mẫu váy cưới thanh lịch, khoe vẻ ngoài sang trọng. Cô rạng rỡ bên chồng trong ngày trọng đại.

Kim Ja Yeon chia sẻ mỗi người đều có thời điểm riêng để gặp được tình yêu. Dù mối quan hệ này đến muộn hơn so với nhiều người, Kim Ja Yeon cho rằng mọi chuyện diễn ra đúng với thời điểm và tính cách của bản thân. Những lời chúc phúc từ bạn bè, người thân và người hâm mộ cũng tiếp thêm cho cô nhiều sức mạnh.

Kim Ja Yeon sinh năm 1981, từng giành giải nhất cuộc thi Siêu mẫu SBS năm 2003 và bắt đầu hoạt động với vai trò người mẫu thời trang. Sau đó, cô làm việc tại nhiều kinh đô thời trang lớn trên thế giới, đồng thời phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Cô từng giữ chức Giám đốc điều hành JY Branding, đảm nhiệm vai trò chiến lược gia cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị. Về học vấn, Kim Ja Yeon theo học chuyên ngành Quản lý thời trang tại Học viện Công nghệ Thời trang (FIT) ở New York và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ Massachusetts.

Theo Maeil Business, Son Young Kwon sinh năm 1956, đã dẫn dắt thương vụ mua lại Harman, một công ty chuyên về thiết bị chiến đấu và âm thanh, khi còn là Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc chiến lược của Samsung Electronics. Hiện ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng cố vấn Samsung Semiconductor và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Harman.