Diễn viên Thái Lan lần đầu lên tiếng về tin hẹn hò Lisa

Blue Pongtiwat cho biết anh và Lisa chỉ là bạn thân. Diễn viên Thái Lan khẳng định hiện độc thân, tập trung cho sự nghiệp.

Ngày 4/11, tờ Komchadluek đưa tin diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat lên tiếng về tin đồn tình cảm giữa anh và Lisa. Blue Pongtiwat phủ nhận những đồn đoán tình cảm với em út BlackPink và khẳng định cả hai thân thiết nhờ chơi chung nhóm bạn.

Nam diễn viên cho biết bản thân không cảm thấy áp lực hay lo lắng trước những đồn đoán. Hiện anh tận hưởng cuộc sống bình thường, đồng thời tập trung chuẩn bị các ca khúc mới và làm việc với ê-kíp tại công ty quản lý.

Blue Pongtiwat chia sẻ về mối quan hệ với Lisa trong sự kiện mới đây. Ảnh: Matichon.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, anh thẳng thắn tiết lộ đang độc thân. Thậm chí, nam diễn viên hài hước chia sẻ: "Mọi người có thể thử hẹn hò với tôi. Tôi độc thân và tự tin về chuyện đó".

“Tôi đã xem một số tin tức về tôi và Lisa. Về cá nhân, tôi vẫn ổn. Hiện tại, tôi tập trung vào việc chuẩn bị các bài hát và làm việc với ê-kíp tại công ty quản lý. Tôi chỉ đang sống cuộc sống một mình bình thường và không hề lo lắng gì. Chúng tôi thân thiết vì chung một nhóm bạn. Tôi không cảm thấy áp lực vì chỉ đang là chính mình”, Blue Pongtiwat chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Thời gian qua, Lisa và Blue Pongtiwat nhiều lần xuất hiện cùng nhau, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Ngày 15/10, cả hai được cho là dùng bữa tối cùng mẹ của Lisa tại một nhà hàng ở Thái Lan. Trước đó, ngày 21/9, họ cũng được bắt gặp đi dạo tại London. Một số hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại những cử chỉ thân mật giữa hai người, trong đó Lisa được cho là khoác tay nam diễn viên.

Blue Pongtiwat khẳng định anh và Lisa chỉ là bạn thân. Ảnh: Instagram/Blue Pongtiwat.

Ngày 28/9, Lisa tham dự lễ trao giải MTV Video Music Awards và giành giải Best Pop với ca khúc Dream. Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Blue cũng xuất hiện ở phía sau nữ ca sĩ.

Hôm 21/10, Star News Korea đưa tin Lisa và nam diễn viên Blue Pongtiwat được bắt gặp đi dạo trên đường phố Thái Lan. Nguồn tin miêu tả họ rất thoải mái khi ở cạnh nhau.

Blue Pongtiwat, tên đầy đủ là Pongtiwat Tangwancharoen, sinh năm 2000, kém Lisa 3 tuổi. Anh bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí từ khi học lớp 10. Nam diễn viên được biết tới với các dự án Lồng nghiệp chướng, You Are My Heartbeat, The Family. Nhờ ngoại hình điển trai, anh còn được truyền thông gọi là "Cha Eun Woo phiên bản Thái Lan" vì được nhận xét có nét tương đồng với nam diễn viên Hàn Quốc.