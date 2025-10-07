Ngoại hình khác lạ của Tóc Tiên

Trong clip mới đây, ngoại hình của Tóc Tiên gây chú ý. Nữ ca sĩ được cho là đã chỉnh sửa mũi.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, ngoại hình của Tóc Tiên gây bàn tán. Video ghi lại sự xuất hiện của Tóc Tiên trong sự kiện mới đây. Trong clip, phần mũi của Tóc Tiên được nhận xét khác lạ, thẳng hơn so với trước. Điều đó làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ chỉnh sửa nhan sắc.

Trong clip hóa thân thành nàng tiên cá đăng tải vào cuối tháng 9, Tóc Tiên cũng nhận nhiều bình luận về gương mặt khác lạ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng trước những lời đồn đoán. Cô vẫn cập nhật thường xuyên hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Hình ảnh gần đây của Tóc Tiên. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, chuyện hôn nhân của Tóc Tiên cũng gây chú ý. Cô và nhà sản xuất Touliver vướng nghi vấn trục trặc sau nhiều năm gắn bó. Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song đến lúc này, Tóc Tiên và Touliver đều không lên tiếng.

Khoảng một năm qua, Tóc Tiên có nhiều hoạt động lĩnh vực giải trí, tham gia chương trình Chị đẹp, Tân binh toàn năng. Mới đây, cô cũng là khách mời ở chương trình Gia đình Haha.