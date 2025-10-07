Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngoại hình khác lạ của Tóc Tiên

  • Thứ ba, 7/10/2025 13:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong clip mới đây, ngoại hình của Tóc Tiên gây chú ý. Nữ ca sĩ được cho là đã chỉnh sửa mũi.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, ngoại hình của Tóc Tiên gây bàn tán. Video ghi lại sự xuất hiện của Tóc Tiên trong sự kiện mới đây. Trong clip, phần mũi của Tóc Tiên được nhận xét khác lạ, thẳng hơn so với trước. Điều đó làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ chỉnh sửa nhan sắc.

Trong clip hóa thân thành nàng tiên cá đăng tải vào cuối tháng 9, Tóc Tiên cũng nhận nhiều bình luận về gương mặt khác lạ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng trước những lời đồn đoán. Cô vẫn cập nhật thường xuyên hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Toc Tien anh 1Toc Tien anh 2

Hình ảnh gần đây của Tóc Tiên. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, chuyện hôn nhân của Tóc Tiên cũng gây chú ý. Cô và nhà sản xuất Touliver vướng nghi vấn trục trặc sau nhiều năm gắn bó. Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song đến lúc này, Tóc Tiên và Touliver đều không lên tiếng.

Khoảng một năm qua, Tóc Tiên có nhiều hoạt động lĩnh vực giải trí, tham gia chương trình Chị đẹp, Tân binh toàn năng. Mới đây, cô cũng là khách mời ở chương trình Gia đình Haha.

Minh Hạo

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

