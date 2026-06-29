Ngỡ ngàng 500 m đường ở TP.HCM được giải tỏa thần tốc

Sau hơn nửa năm kể từ khi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được khởi động trở lại, nhiều khu vực dọc tuyến rạch đã thay đổi đáng kể. Trên đoạn qua đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định), hàng loạt căn nhà ven kênh được tháo dỡ, nhường chỗ cho công tác thi công. Ảnh: Duy Hiệu.

Khoảng 500 m đường Bùi Hữu Nghĩa là khu vực có sự thay đổi rõ nhất. Trước đây, nơi này tập trung nhiều nhà ở xây dựng sát mép nước. Đến nay, phần lớn công trình đã được tháo dỡ sau khi hoàn tất công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở những vị trí đã giải phóng xong, mặt bằng rộng hàng chục mét chạy dọc hai bên bờ rạch được san gạt để chuẩn bị triển khai hệ thống kè, đường ven rạch và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: Duy Hiệu.

Ghi nhận vào những ngày cuối tháng 6, máy xúc, xe cơ giới và cần cẩu hoạt động liên tục để tháo dỡ các công trình còn lại trong phạm vi dự án. Xe tải ra vào vận chuyển vật liệu, thu dọn mặt bằng phục vụ các hạng mục tiếp theo.

Người dân tranh thủ thu gom đồ đạc, tháo dỡ cửa, mái tôn và những vật liệu còn có thể tận dụng trước khi rời đi. Nhiều gia đình tranh thủ hoàn tất việc di dời để kịp bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Từ trên cao, những khoảng đất trống kéo dài dọc hai bên rạch dần hiện ra sau khi nhiều căn nhà được tháo dỡ. Dòng rạch vốn nhiều năm bị che khuất bởi các dãy nhà san sát nay trở nên thông thoáng hơn.

Ở những vị trí đã giải phóng xong, mặt bằng rộng hàng chục mét chạy dọc hai bên bờ rạch được san gạt để chuẩn bị triển khai hệ thống kè, đường ven rạch và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Theo quy hoạch, khu vực dọc rạch sẽ được đầu tư đồng bộ với đường giao thông, công viên, lối đi bộ, cây xanh, hệ thống thoát nước và chiếu sáng, góp phần cải thiện cảnh quan và tạo thêm không gian công cộng cho người dân.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài gần 9 km, gồm tuyến chính dài khoảng 6,6 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu dài hơn 2,2 km. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 17.000 tỷ đồng .

Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị có quy mô lớn nhất TP.HCM , được kỳ vọng giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập, đồng thời tạo thêm không gian công cộng ven kênh.

Sau hơn 20 năm, nhiều lần điều chỉnh do vướng công tác giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn, dự án được khởi công trở lại vào cuối năm 2025. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần cải thiện môi trường, nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và từng bước chỉnh trang diện mạo đô thị TP.HCM.

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