Nghiện game, đối tượng dùng dao khống chế bà cụ 72 tuổi để cướp tiền

Vì cần tiền chơi game, lợi dụng lúc bà N.T.H. (72 tuổi, trú thôn Chánh Hội, xã An Lương, tỉnh Gia Lai) ở nhà một mình, Chiến bịt mặt đã lẻn vào dùng dao khống chế, uy hiếp lấy đi số tiền khoảng 8 triệu đồng, rồi buộc nạn nhân mở cửa sau để tẩu thoát.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến (19 tuổi, trú thôn Chánh Hội, xã An Lương, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục làm rõ, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Chiến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an xã An Lương.

Nhận được thông tin, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo các lực lượng liên quan quyết tâm điều tra, làm rõ thủ phạm trước Tết Nguyên đán.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, khoanh vùng các đối tượng, đặc biệt chú trọng các đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc và nghiện game. Với quyết tâm không để tội phạm lẩn trốn, lực lượng công an làm việc không ngừng nghỉ tiến hành rà soát, xác minh di biến động của hơn 100 đối tượng nghi vấn trên địa bàn nhiều xã; rà soát tất cả các phương tiện đi ra vào khu dân cư và cùng lân cận.

Quá trình xác minh, truy xét, đến ngày 13/2 (sau khoảng 79 giờ gây án), cơ quan công an đã làm rõ đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi cướp tài sản là Nguyễn Văn Chiến.

Tại cơ quan điều tra, Chiến đã khai nhận hành vi đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản của bà H.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của đối tượng lại xuất phát từ việc nghiện game nặng và thiếu tiền nạp tài khoản, Chiến đã lên kế hoạch, nhắm vào bà H. vì biết nạn nhân thường xuyên ở nhà một mình buổi tối.