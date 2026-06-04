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Thể thao

Nghịch lý ở tuyển Tây Ban Nha

  • Thứ năm, 4/6/2026 19:20 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Ở tuyển Tây Ban Nha những năm gần đây, thủ môn khoác áo số một chưa bao giờ chắc suất bắt chính.

Số áo thi đấu của các thủ môn Tây Ban Nha gây bàn tán.

Trước thềm World Cup 2026, tuyển Tây Ban Nha tạo ra nghịch lý đặc biệt liên quan đến áo đấu số một, vốn thường mặc định dành cho thủ môn chủ chốt của đội. Thực tế trong những năm qua cho thấy những người gác đền khoác áo số một ở tuyển Tây Ban Nha thường phải chấp nhận vai trò dự bị.

Lần gần nhất áo số một gắn liền với vị trí bắt chính của "La Roja" là giai đoạn David de Gea còn trấn giữ khung thành. Kể từ sau thời kỳ của cựu thủ môn MU, chiếc áo này dần mất đi ý nghĩa vốn có.

Nguyên nhân xuất phát từ việc thủ thành số một hiện tại của tuyển Tây Ban Nha là Unai Simon luôn trung thành với áo số 23. Đây là số áo đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Cá nhân Simon chưa từng có ý định thay đổi.

Tay Ban Nha anh 1

Simon vẫn được tin tưởng ở ĐTQG.

Dưới thời hai HLV gần nhất của tuyển Tây Ban Nha là Luis Enrique và Luis de la Fuente, Simon đều chắc suất bắt chính nhờ sự toàn diện trong khả năng bắt bóng cũng như kỹ năng chơi chân.

Do đó, áo đấu số một ở tuyển Tây Ban Nha thường được trao cho những thủ môn khác trong danh sách triệu tập. Từ Kepa Arrizabalaga, Robert Sanchez cho đến David Raya, tất cả đều từng sở hữu số áo mang tính biểu tượng này nhưng lại không phải lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ của "La Roja".

Tình hình có thể sẽ không thay đổi tại World Cup 2026, khi Simon dường như vẫn là lựa chọn ưu tiên của HLV De la Fuente. Ngay cả khi Raya, người vừa giành chức vô địch Premier League và danh hiệu Găng tay vàng, đạt phong độ xuất sắc, anh vẫn có thể phải chấp nhận vai trò dự bị ở đội tuyển quốc gia.

World Cup 2026: thời cơ vàng của tuyển Tây Ban Nha Với dàn cầu thủ bùng nổ, lối chơi giàu tốc độ và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá đang sở hữu một ''thế hệ vàng'' để chinh phục World Cup 2026.

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

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Duy Luân

Tây Ban Nha David Beckham Kepa Tuyển Tây Ban Nha Tây Ban Nha world cup 2026

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

  • Kepa

    Kepa

    Kepa Arrizabalaga Revuelta là thủ môn người Tây Ban Nha thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Anh đang nắm giữ kỷ lục là thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 3/10/1994
    • Nơi sinh: Ondarroa, Tây Ban Nha
    • Chiều cao: 1.89 m
    • Vị trí: Thủ môn

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