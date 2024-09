Nghịch lý Manchester United

Trong năm thứ ba dẫn dắt Manchester United, Erik ten Hag vẫn lạc lối. Ông không định hình được phong cách chơi bóng cho "Quỷ đỏ", ngoại trừ việc thỉnh thoảng tạo ra những tình huống phản công chớp nhoáng - điều ngay cả Ole Gunnar Solskjaer không phải bậc thầy về chiến thuật cũng làm được.

Trong ngày Manchester United thua đậm trước Liverpool, "Quỷ đỏ" bị nuốt chủng ở từng vị trí. Arne Slot không phải tung ra độc chiêu nào vẫn đánh bại được đồng hương Erik ten Hag. Virgil van Dijk tỏ ra ngạo nghễ với tuyên bố hiểu rõ "đường đi nước bước" của tân binh Joshua Zirkzee.

"Tôi biết cậu ấy có xu hướng lùi sâu để nhận bóng. Chúng tôi hiểu rõ cách chơi của đối thủ - những người thích phát triển bóng từ sân nhà. Vậy là chúng tôi vô hiệu hóa điều đó một cách nhanh chóng. Kế hoạch của Liverpool đã thành công. Chúng tôi chỉ việc kiên nhẫn", Virgil van Dijk nói với Sky Sports sau trận đấu.

Manchester United trải qua mùa hè bận rộn. Họ mang về sân Old Trafford nhiều tân binh. Mọi vị trí Erik ten Hag muốn có nhất, tất cả đều được đáp ứng. Trong đội hình ra sân của "Quỷ đỏ" tiếp Liverpool, có 8 nhân tố do chính nhà cầm quân người Hà Lan chiêu mộ hoặc được giới thiệu ra ánh sáng.

Sau tất cả, mọi thứ vẫn như cũ. Lối chơi của Manchester United thiếu mạch lạc. Theo dõi những gì "Quỷ đỏ" thể hiện, người hâm mộ không biết Erik ten Hag truyền tải thông điệp gì, đâu là miếng đánh bản sắc - như điều Pep Guardiola làm cho Manchester City hay Ange Postecoglou thực hiện với Tottenham Hotspur.

Tất cả dễ dàng chỉ trích Casemiro vì sai lầm tai hại khiến Manchester United sụp đổ. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng, phần chìm thuộc về tính hệ thống. Thoạt đầu, Manchester United tưởng từng tạo ra được cấu trúc đội hình rõ ràng, tuy nhiên khi bóng lăn mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn.

Có một khoảnh khắc đáng chú ý minh họa cho điều này khi trợ lý Ruud Van Nistelrooy tranh luận với Erik ten Hag, tay chỉ về khu vực trước vùng cấm địa đội nhà. Thời điểm đó, Manchester United bị Liverpool dẫn trước 1-0. Trùng hợp thay, Casemiro là người trấn giữ điểm nóng mà Van Nistelrooy và Ten Hag bàn bạc.

Trước giờ bóng lăn, tân binh Manuel Ugarte của Manchester United sải bước trên thảm cỏ sân Old Trafford để vẫy chào khán giả. Nhưng liệu một mình cầu thủ người Uruguay có giải quyết được lỗ hổng khổng lồ đang dày vò đội bóng - điều Casemiro trứ danh đã thất bại?

Erik ten Hag không phải tân binh tại Premier League. Tuy nhiên, ông lại thất bại trước Arne Slot trong trận derby nước Anh. Đáng nói, Slot mới kế nhiệm ghế nóng HLV Jurgen Klopp để lại. Hè 2024, đội hình Liverpool không được nâng cấp đáng kể. Họ thất bại trong việc chiêu mộ Martín Zubimendi của Real Sociedad.

Lịch sử bóng đá thường chứng kiến những sự chệch choạc với các đội bóng trong giai đoạn chuyển giao. Từ Kenny Dalglish đến Graeme Souness, Sir Alex Ferguson tới David Moyes hay Arsene Wenger đến Unai Emery, tất cả vấp phải một vấn đề là sự liền mạch trong lối chơi khi người mới tiếp quản công việc.

Dù vậy, đội bóng thành phố cảng vẫn có thể nhấn chìm đối thủ bằng sự đơn giản. Ở ba bàn thắng Liverpool ghi vào lưới Manchester United, người hâm mộ không hề thấy những gì quá đặc biệt trong lối chơi của CLB đã gầy dựng được tính hệ thống, duy trì cấu trúc đội hình ổn định (tạm hiểu cách từng vị trí di chuyển như thế nào khi phòng ngự và tấn công).

Manchester United thua đậm Liverpool tại Old Trafford. Một đội bóng tưởng chừng như tìm thấy bình minh - sau khi được đổi chủ đồng thời đội hình được nâng cấp chất lượng ở nhiều vị trí - lại bị vùi dập một cách hổ thẹn ngay trên sân nhà. Trận thua này không phải sự cố. Đó là thất bại nặng nề về năng lực ở từng vị trí.

Erik ten Hag quá hiểu Premier League bị "tân binh" Arne Slot làm bẽ mặt. Casemiro - từng 5 lần vô địch Champions League - sa sút đến thảm hại. Marcus Rashford tiếp tục chạm đáy phong độ. Những người được đánh giá cao nhất sau cùng lại gây thất vọng tràn trề và chưa có dấu hiệu mọi thứ sẽ màu hồng trở lại.

Mùa giải mới diễn ra được 3 vòng, tuy nhiên kịch bản cũ của năm ngoái dần hiện ra trước mắt "Quỷ đỏ" thành Manchester. Ngay cả khi nhận được rất nhiều sự đầu tư, ủng hộ từ giới chủ, diện mạo CLB vẫn cũ kỹ. Họ dường như chỉ giỏi đánh lừa người hâm mộ rằng tình hình sẽ khởi sắc lên trong tương lai.

Khép lại loạt trận thuộc vòng 3 Premier League mùa 2024/25, các CLB bước vào quãng nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Days. Ai có thể nghỉ ngơi, nhưng Erik ten Hag thì không. Chiến lược gia người Hà Lan đang đối mặt với muôn vàn câu hỏi. Lúc này, mỗi thất bại cũng khiến chiếc ghế ông nắm giữ trở nên lung lay dữ dội.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.