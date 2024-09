Dấu chấm hết cho Casemiro

Khoảng nửa giờ sau khi Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 14 ở mùa 2021/22, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đăng một đoạn video trên mạng xã hội về bầu không khí bên trong phòng thay đồ tại Stade de France. Hình ảnh lúc đó được ghi nhận rất sôi động.

Chủ tịch Florentino Perez trong bộ vest màu than mỉm cười khi đi quanh phòng, bắt tay tất cả cầu thủ - những người vừa đánh bại Liverpool trong trận chung kết với tỷ số 1-0.

"Cậu giành được bao nhiêu chức vô địch Champions League rồi", Chủ tịch Perez hỏi Luka Modric - người giơ 5 ngón tay lên để đáp lại. Ông Perez tiếp tục đặt câu hỏi tương tự với Casemiro đang cười toe toét - người cũng giơ 5 ngón tay lên như Modric.

Hè cùng năm, Casemiro được Real Madrid bán cho Manchester United với giá 70 triệu bảng. Còn Modric vẫn ở lại sân Santiago Bernabeu. Tiền vệ người Croatia có thêm chức vô địch Champions League ở mùa 2023/24. Hiện tại, Modric đã 38 tuổi.

Từ Manchester, Casemiro trải qua chuỗi ngày buồn. Trong năm thứ ba chơi cho "Quỷ đỏ", tiền vệ người Brazil sa sút không phanh. Cựu ngôi sao Real Madrid không còn đủ năng lực để đáp ứng được những yêu cầu của một trận đấu tại Premier League luôn diễn ra với tốc độ cao. Màn trình diễn thảm họa trước Liverpool tối 1/9 (giờ Hà Nội) trở thành bằng chứng cụ thể nhất.

Casemiro quá chậm chạp để thực hiện các tình huống thoát pressing, từ đó mở ra đường phản công thần tốc. Tuổi tác cũng bắt kịp ngôi sao Nam Mỹ, khiến đôi chân trở nên như đeo chì, để rồi trở thành mắt xích yếu nhất trên sân. Liverpool của Arne Slot khai thác tối đa điều này để liên tiếp dội gáo nước lạnh lên đội chủ sân Old Trafford.

Đã có những dấu hiệu cảnh báo cho sự xuống dốc của Casemiro khi Manchester United để thua Crystal Palace với tỷ số 0-4 mùa trước. Hôm ấy, Michael Olise với sức trẻ liên tục làm khổ đồng nghiệp. Tiền vệ 32 tuổi hoàn toàn bất lực trong việc theo kèm đối thủ như có gắn động cơ Turbo V6 dưới chân.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh với Casemiro. Cách đây 2 năm và 4 tháng, cũng là cầu thủ người Brazil thống trị trận chiến ở hàng tiền vệ tại Paris (Pháp) trong lần cuối cùng khoác áo Real Madrid. Còn nay, Casemiro bị thay ra ngay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp bởi cầu thủ mới 20 tuổi của học viện Manchester United là Toby Collyer. Điều đó xảy ra trước cùng một đối thủ: Liverpool.

2 năm trước, cựu danh thủ Gilberto Silva ca ngợi Casemiro là "Người vô hình" của Brazil vì những đóng góp thầm lặng trong trận đấu. Cách so sánh này để chỉ Casemiro không thường thu hút được sự chú ý nhưng sau đó đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối để tỏa sáng.

Casemiro, người đã giành chiến thắng trong 9 trận chung kết lớn liên tiếp, một cầu thủ miễn nhiễm với mọi sự lo lắng đến mức trước giờ G thì bản thân vẫn thoải mái đi chơi bài với bạn bè. Song, đó là hình ảnh của một cầu thủ ngày hôm qua. Hiện tại, tình thế đã đảo ngược.

Manchester United có lẽ đã nhận cú lừa khi tin rằng Casemiro vẫn còn quá giỏi. Họ bị thuyết phục rằng tiền vệ này sẽ giải quyết nhức nhối của đội bóng trong thập niên qua, để rồi đồng ý trả 70 triệu bảng cho Real Madrid để có chữ ký ngôi sao người Brazil vào tháng 8/2022.

Thực tế là Casemiro chơi không tệ trong năm đầu tiên hít thở không khí Premier League. Phần còn lại như người ta vẫn thường gọi, đó đã là lịch sử.

Trước mùa 2024/25, Casemiro trông gầy gò và tràn đầy năng lượng hơn. Gặp Fulham ở ngày mở màn Premier League, tiền vệ người Brazil chơi tốt, tạo ra vài cơ hội cho đội nhà. Nhưng tới cuộc đụng độ Liverpool, hình ảnh thật của cựu ngôi sao Real Madrid được phơi bày. Casemiro đã qua thời đỉnh cao và không thể theo kịp tốc độ của Premier League.

Sau trận thua 0-3 trước Liverpool, Erik ten Hag vẫn bảo vệ Casemiro. Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi tại sao rút cầu thủ này khỏi sân sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, nhà cầm quân người Hà Lan giải thích rằng bản thân cần "một cầu thủ ở hàng tiền vệ có thể bao quát sân". Đó là bình luận vô tình mang tính chỉ trích.

Hai thất bại liên tiếp tại Premier League khiến chiếc ghế của Erik ten Hag ở "Nhà hát của những giấc mơ" bắt đầu lung lay. Những gì ông có thể làm sắp tới là cầu nguyện sao cho tân binh Manuel Ugarte lành lặng trở lại CLB sau dịp FIFA Days. Tiền vệ người Uruguay trẻ và nhanh hơn Casemiro, vì vậy được kỳ vọng xây chắc trục giữa của "Quỷ đỏ".

Khi Ugarte trở lại Manchester United, điều đó đồng nghĩa Casemiro có thể bị đẩy lên ghế dự bị. Một kịch bản đáng buồn với ngôi sao người Brazil. Điều mà bản thân có lẽ không thể ngờ rằng mọi thứ lại thay đổi chóng mặt.

Hôm 2/9, báo The Times phân tích Casemiro vẫn còn cơ hội mong manh để cứu vãn tình hình. Sau dịp FIFA Days, Ugarte có thể sẽ bị hao mòn thể lực, vì vậy không đá chính khi Manchester United gặp Southampton ở vòng 4 Premier League. Như vậy, cờ lại tới với Casemiro. Tuy nhiên, nếu không sớm cải thiện màn trình diễn, tất cả coi như chấm hết với ngôi sao 32 tuổi.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ tự rút ra kết luận rằng vị trí tiền vệ trụ của Manchester United đã phân theo 3 cấp bậc. Ở đó, Ugarte là lựa chọn thứ 1, tiếp theo là Collyer. Còn Casemiro, anh giờ đứng thứ 3.

