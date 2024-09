Shearer nói đúng về Rashford, lật tẩy Ten Hag

HLV người Hà Lan dùng những từ ngữ vượt qua phép ngoại giao khi mô tả bình phẩm của cựu danh thủ nước Anh về Marcus Rashford là “ngu ngốc". Thực ra, những gì Alan Shearer bình luận trên Match of the Day không hề có những từ ngữ quá gai góc hay mang tính gây sự.

Riêng vấn đề bình luận với Rashford, Shearer chỉ đưa ra những con số cụ thể: “Rashford có hai trận đấu trong mùa giải này và cậu ấy không có cú sút nào về khung thành”.

Đó là thống kê rất đắt vì thực tế trong 2 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2024/25, Rashford được chơi trên sân đến 155 phút. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi không có cú sút nào.

Rashford không phải tân binh của Man Utd để chưa hiểu lối chơi của đội bóng và đồng đội. Đây là mùa giải thứ 10 của chân sút người Anh trong màu áo "Quỷ đỏ" và bản thân nằm lòng lối chơi của bất kỳ ai trong đội.

Việc số 10 của Man Utd không thể tung ra cú sút nào sau 2 trận cũng đồng nghĩa các chỉ số khác như bàn thắng kỳ vọng đều kết thúc ở con số 0. Đó là điều không thể chấp nhận với một tiền đạo.

Cần nhớ rằng các cầu thủ khác của Man Utd cũng đều dứt điểm, thậm chí Bruno Fernandes sút trung bình tới 3,5 lần hay Casemiro cũng có 3 pha dứt điểm mỗi trận. Ngay cả các hậu vệ như Diogo Dallot, Harry Maguire cũng đều tham gia bắn phá khung thành đối phương.

Mổ xẻ kỹ hơn những gì Rashford thể hiện ở 2 trận đầu rất nghèo nàn. Trận gặp Fulham, cầu thủ này chơi cả trận nhưng chỉ có 45 lần chạm bóng và 1 đường chuyền quyết định. Nếu so sánh cánh đối diện, Armad Diallo chỉ chơi 60 phút nhưng cũng 41 lần chạm bóng và 1 đường chuyền quyết định.

Alejandro Garnacho sau khi vào sân chơi 30 phút có 21 lần chạm bóng và thực hiện 2 đường chuyền quyết định, trong đó có pha kiến tạo cho tân binh Joshua Zirkzee ghi bàn. Trong trận gặp Brighton, Rashford còn mờ nhạt hơn khi trong 1 giờ trên sân chỉ có 24 lần chạm bóng, không có nổi đường chuyền quyết định nào.

Ở cánh đối diện, Diallo vẫn ổn định trong việc tham gia lối chơi khi có 53 lần chạm bóng, 2 cú dứt điểm và 1 đường chuyền quyết định. Bản thân Ten Hag cũng nhận ra sự vật vờ của Rashford nên khi tung Garnacho vào sân phút 64, người rời sân là số 10 chứ không phải Diallo.

Shearer đã đúng về Rashford. Những bình luận sau đó cũng mang tính góp ý khá xây dựng: “Cậu ấy phải cải thiện, vì dựa trên những gì chứng tỏ hôm nay và trong trận đấu với Brighton, Rashford không thực sự có phong độ tốt trước khung thành đối phương”.

Vậy tại sao Ten Hag phải tức giận? Có vẻ ông bị chạm tự ái.

Rashford không phải là mẫu tiền đạo lười dứt điểm. Trong quá khứ, cựu tiền đạo Thierry Henry khi bình luận chê Rashford dứt điểm thiếu suy nghĩ. Sau khi chứng kiến Rashford phung phí các cơ hội trận gặp Tottenham, Henry nói: “Cậu ấy nên làm tốt hơn".

"Khi quả bóng đến chân, hãy khựng lại và nhìn vào thủ môn để hạ gục anh ta. Rashford chưa bao giờ làm như vậy. Rashford chỉ sút tầm thấp và đưa bóng đi ngang. Cú sút có lực mạnh không phải lúc nào cũng là đáp án", cựu danh thủ người Pháp nhấn mạnh.

Bị Henry chê nhưng Rashford chưa bao giờ thay đổi phong cách và mỗi khi ghi bàn thường chọc ngoáy danh thủ Pháp. Gần nhất trong trận Siêu cúp Anh, Rashford có đến 3 cú dứt điểm. Con số ấy không chỉ cao nhất trong đội hình Man Utd, mà còn hơn mọi cầu thủ Man City. Rashford trận đó có số lần chạm bóng như Diallo bên cánh phải và còn sở hữu 2 đường chuyền quyết định.

Tại sao Rashford từ năng nổ nhất trận Siêu cúp Anh trở nên vật vờ ở giải Ngoại hạng chỉ sau 1 tuần? Có lẽ từ những điều chỉnh từ HLV Ten Hag khiến Rashford kém hiệu quả.

Do vậy, chỉ trích Rashford chẳng khác nào chê bai Ten Hag. Cộng thêm việc Shearer nhắc lại sự thật: "57 bàn thắng mà Man Utd ghi được mùa giải trước là thành tích tệ nhất trong các đội xếp nửa trên BXH Premier League” càng làm Ten Hag bất bình.

Nhưng điều Ten Hag cay cú nhất là Shearer nhắc: “Ruud Van Nistelrooy đã được đưa trở lại Man Utd. Van Nistelrooy sẽ phải làm 'phép thuật' bằng cách nào đó”. Câu bình luận này phơi bày thực tế Ten Hag bất lực, không đủ tài phép trong việc giúp Man Utd ghi bàn.

Bình phẩm đó cũng vô tình gợi ý một điều được đồn đại bấy lâu rằng Nistelrooy có thể được bổ nhiệm thay Ten Hag. Đây chính là cái gai đâm thấu nhà cầm quân người Hà Lan và khiến ông mất kiểm soát với Shearer.

Trong cơn tức giận, Ten Hag lấy cớ bảo vệ học trò để đáp trả người có thể khiến công việc của ông bị đe dọa. Sự đáp trả với từ ngữ nặng nề đó rất bất thường.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.