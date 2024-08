Ten Hag sai quá nhiều

Phút 79 ở trận Brighton gặp Manchester United thuộc vòng 2 Premier League mùa 2024/25 tối 24/8, HLV Erik ten Hag bất ngờ rút Bruno Fernandes khỏi sân và thay bằng Scott McTominay. Quyết định này trở thành sai lầm tai hại khiến đội khách sụp đổ.

Không có Bruno Fernandes, Manchester United cũng chẳng làm được gì. Phút 90+5, "Quỷ đỏ" nhận bàn thua, để rồi tay trắng rời xứ East Sussex với thất bại 1-2.

Một tuần trước, những sự hân hoan chớm nở với Manchester United sau chiến thắng trước Fulham. Tuy nhiên, mọi thứ trở lại hiện thực cũ chỉ 7 ngày sau.

Rất khó để tìm ra tình tiết giảm nhẹ cho thất bại của Manchester United trước Brighton. Erik ten Hag phải chịu trách nhiệm. Chiến lược gia người Hà Lan phạm quá nhiều sai lầm trong cách sử dụng nhân sự.

Người ta tự hỏi Marcus Rashford có những gì khác biệt so với Alejandro Garnacho mà tiền đạo người Anh lại tiếp tục được đá chính. Ngoại trừ 2 tình huống việt vị, Rashford gần như "tàng hình" suốt thời gian góp mặt trên sân.

0 bàn thắng, 0 kiến tạo. 0 cú sút trúng đích, 0 đường treo bóng vào vùng cấm địa. Đó là những thống của Rashford trước Brighton. Ở trận thắng Fulham cách đây 1 tuần, tiền đạo người Anh cũng chơi rất nhạt nhòa.

Phút 72, Garnacho sau khi vào sân từ ghế dự bị thay cho Rashford làm tung lưới Brighton, tiếc rằng cái chạm chân xuất hiện sai thời điểm của Joshua Zirkzee khiến Manchester United không được công nhận bàn thắng. Dù vậy, khoảnh khắc này nói lên nhiều điều.

Rashford chạm đáy phong độ từ mùa giải năm ngoái, trong khi Garnacho nổi lên như cơn lốc mới ở biên trái. Nhưng trong hai trận gặp Fulham và Brighton, HLV Erik ten Hag đều tin dùng Rashford và chỉ đưa Garnacho vào sân trong hiệp hai.

Ở trận Siêu cúp Anh, Garnacho đã ghi bàn mở tỷ số. Trong cuộc sống, người ta đôi khi không cần biết khởi đầu thế nào mà chỉ nhớ đến kết thúc. Từ Wembley đến American Express, Garnacho đều để lại dấu ấn đậm nét khi xuất hiện trên sân, gợi ý cho Erik ten Hag rằng tới lúc cánh trái của đội nhà nên thuộc về mình.

Trên The Independent, nhà báo Miguel Delaney viết: "Sau hai trận đấu với cùng một đội hình xuất phát, không khó để nhận thấy Manchester United trông nguy hiểm hơn với Garnacho ở cánh trái hơn là Rashford".

Còn theo nhà báo Jonathan Wilson có mặt tại sân American Express để tường thuật trận đấu, Rashford tạo cho người hâm mộ cảm giác rất chân thật về mình, rằng bản thân lạc lõng với thế giới và không còn xứng đáng được đá chính. Mũi nhọn người Anh kết thúc mùa 2023/24 một cách tệ hại, phong độ kém sắc vào đầu mùa giải mới khi bỏ lỡ những cơ hội trước Manchester City ở Siêu cúp Anh.

Gây khó hiểu với niềm tin mù quáng vào Rashford, HLV Erik ten Hag tiếp tục để lại nhiều dấu hỏi khi chỉ đưa Zirkzee vào sân trong hiệp 2. Dù rằng đã tham dự Euro 2024, tiền đạo người Hà Lan lại không phải quân bài được sử dụng nhiều. Về lý thuyết, anh đủ sung mãn để đá chính.

Trước Brighton, sự có mặt của Zirkzee giúp Manchester United sáng nước hơn ở những tình huống tấn công. Thể lực tốt cho phép cựu tiền đạo Bologna gây sức ép thường xuyên lên hàng thủ "Chim mòng biển" (biệt danh Brighton), từ đó góp phần không nhỏ phá lối chơi đối thủ.

Đỉnh điểm cho sai lầm của Erik ten Hag đến từ quyết định rút Bruno Fernandes khỏi sân trong bối cảnh Manchester United cần bàn thắng. Không có tiền vệ người Bồ Đào Nha, "Quỷ đỏ" như mất đi nanh vuốt sắc nhọn có thể kết liễu đối thủ.

Cần nhớ rằng chính Bruno Fernandes có pha căng ngang cho Garnacho làm tung lưới Brighton ở tình huống Manchester United không được công nhận bàn thắng trong hiệp 2.

"Biểu cảm của Bruno Fernandes cho thấy một sự ngỡ ngàng. Cậu ấy có lẽ không tin rằng mình lại bị rút khỏi sân", cựu tiền vệ Owen Hargreaves nói về khoảnh khắc Bruno Fernandes được cho ra nghỉ.

Cú ngã trước Brighton đẩy Manchester United về lại tình cảnh tương tự mùa trước. Sau một chiến thắng, họ lập tức rơi xuống mặt đất ở vòng tiếp theo. Mùa giải mới diễn ra được hai vòng, nhưng chiếc ghế của Erik ten Hag bắt đầu nóng lên.

Ngày 1/9, Manchester United sẽ tiếp Liverpool trên sân nhà Old Trafford. Liệu rằng trong những ngày tới có đủ để Erik ten Hag nhận ra sai lầm, để rồi thực hiện công cuộc sửa chữa kịp thời?

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.