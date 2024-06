Nghịch lý Lukaku

2 cú dứt điểm trong trận hòa 0-0 trước Ukraine tối 26/6 tại lượt trận cuối bảng E giúp Lukaku sở hữu nhiều cú sút trúng đích nhất vòng bảng EURO 2024 (7). Tuy nhiên, nó cũng khiến tiền đạo người Bỉ thiết lập kỷ lục đáng quên trên đất Đức.

Theo thống kê của TNT Sports, Lukaku bỏ lỡ đến 6 cơ hội lớn sau 3 lượt trận. Con số này nhiều gấp đôi so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại EURO 2024 như Kylian Mbappe hay Memphis Depay. Đồng thời, đây cũng là số cơ hội kỷ lục của một cầu thủ châu Âu bỏ lỡ tại 1 giải đấu lớn (EURO/World Cup) kể từ năm 1980.

Nhìn vào màn trình diễn của Lukaku từ đầu EURO 2024, khó ai có thể tin rằng tiền đạo này từng phô diễn phong độ chói sáng thể nào ở vòng loại, nơi anh đã ghi tới 14 bàn và 1 kiến tạo cho tuyển Bỉ, giúp “Quỷ đỏ” sớm giành tấm vé dự VCK.

Chính HLV Domenico Tedesco cũng tỏ ra bất lực với sự vô duyên khó tin của cậu học trò. “Tôi không thể lý giải được sự kém may mắn của Lukaku”, chiến lược gia người Italy chia sẻ sau trận đấu với Romania.

Cựu tiền đạo của Chelsea, Chris Sutton cũng chỉ trích về màn trình diễn tệ hại của Lukaku. “Cậu ấy chơi bóng như thể chỉ đá bằng chân không thuận vậy”, Sutton chia sẻ với BBC Sport.

Lukaku nhiều lần khiến các đồng đội phải lắc đầu ngao ngán với những pha bỏ lỡ. Câu nói “không hay còn không may” có lẽ phù hợp nhất với Lukaku vào lúc này. Tiền đạo sinh năm 1993 cũng bị VAR từ chối bàn thắng 3 lần, hai trong số đó diễn ra ở trận ra quân với Slovakia.

Dù sở hữu hàng loạt ngôi sao chất lượng như Lukaku, Kevin De Bruyne hay Leandro Trossard, đoàn quân HLV Tedesco mới chỉ có 2 bàn sau 3 trận. Phong độ kém cỏi đó phần nào được thể hiện rõ nét qua sự vô duyên của Lukaku.

HLV Tedesco sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn giúp tuyển Bỉ tiến sâu tại EURO này. De Bruyne và các đồng đội sẽ gặp Pháp ở vòng 16 đội diễn ra vào lúc 23h ngày 1/7 (giờ Hà Nội).

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.