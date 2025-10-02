Nghịch lý của Lee Kang-in

Lee Kang-in đứng trước nghịch lý khó hiểu: tỏa sáng rực rỡ mỗi khi được ra sân, nhưng lại thường xuyên bị giam cầm trên băng ghế dự bị tại PSG.

Rạng sáng 2/10, Barcelona dẫn trước nhưng lại để thua PSG 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League. Và một trong những nhân tố chính khiến đội bóng xứ Catalonia ôm hận đó chính là Lee Kang-in.

10 phút là đủ

Tiền vệ người Hàn Quốc để lại dấu ấn mạnh mẽ dù chỉ được ra sân vỏn vẹn 10 phút cuối trong cuộc đối đầu với Barcelona. Với tài năng thiên bẩm và sự bùng nổ, Lee Kang-in chứng minh anh là nhân tố thay đổi cuộc chơi của CLB nước Pháp.

Vào phút 80, Lee Kang-in được tung vào sân và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Anh suýt chút nữa ghi một bàn thắng ngoạn mục khi cú sút của mình đưa bóng dội cột dọc khung thành Barcelona.

Khoảnh khắc ngôi sao Hàn Quốc đi bóng giữa vòng vây 5 cầu thủ Barcelona khiến nhiều người thán phục. Dù chỉ chơi 10 phút, cầu thủ 24 tuổi thể hiện phẩm chất vượt trội.

Không chỉ gây ấn tượng với những pha xử lý cá nhân, Lee Kang-in còn đóng vai trò quan trọng trong tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của PSG. Với khả năng chuyền bóng từ tuyến sau, anh góp phần tạo nên pha phối hợp dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Goncalo Ramos, mang về chiến thắng quan trọng cho PSG.

Ngoài ra, Lee Kang-in còn tạo một cơ hội ăn bàn rõ rệt khác nhưng đồng đội ở PSG không thể tận dụng. Nhiều người hâm mộ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ngôi sao này được thi đấu trọn vẹn 90 phút.

AS bình luận khả năng rê bóng điêu luyện, nhãn quan chiến thuật sắc bén, và những cú sút đầy uy lực của Lee khiến anh trở thành tâm điểm chú ý, dù trên sân vẫn có rất nhiều ngôi sao sáng khác như Yamal, Rashford hay Barcola.

Lee Kang-in không hề lép vế Yamal.

Le Parisien đặt câu hỏi tại sao một cầu thủ có thể khiến hàng phòng ngự đối phương hoảng loạn như Lee Kang-in lại không được ra sân thường xuyên?

Bất công?

Đừng quên rằng hồi đầu mùa, tiền vệ người Hàn Quốc cũng vào sân từ ghế dự bị ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2025, và giải cứu PSG với cú sút xa chân trái hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Để rồi sau đó Goncalo Ramos gỡ hòa 2-2 và PSG thắng 4-3 trên chấm phạt đền.

Dù liên tục chứng minh giá trị của mình, Lee Kang-in vẫn thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Điều này tạo nên một nghịch lý khó hiểu tại PSG, khi HLV Enrique không tận dụng triệt để tài năng của Lee.

Tài năng, sự thông minh, và chất lượng của Lee Kang-in là không thể phủ nhận.

Trong trận gặp Barcelona, Lee Kang-in ngồi dự bị dù PSG vắng hàng loạt trụ cột như Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia hay Désiré Doué. Ngược lại, HLV Enrique lại tin tưởng Senny Mayulu hay thậm chí Ibrahim Mbaye, những cầu thủ trẻ kém tên tuổi và kinh nghiệm so với Lee Kang-in. Thực tế trên sân cho thấy, Mayulu hay Mbaye, thậm chí Barcola không tạo ra tác động rõ rệt như Lee Kang-in.

Marca thậm chí bình luận Lee Kang-in có thể là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp nhất (so với năng lực thật sự) trên thế giới hiện nay. Với khả năng chơi bóng thông minh, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, và sự sáng tạo trong những pha xử lý, anh hoàn toàn đủ sức đá chính trong vai trò một tiền vệ tấn công hàng đầu (số 8) trong bất kỳ đội bóng nào tại Champions League.

Nghịch lý của Lee Kang-in tại PSG không chỉ là câu chuyện của riêng bản thân, mà còn phản ánh một vấn đề lớn hơn trong cách quản lý nhân sự của đội bóng nước Pháp. Liệu HLV Enrique quá bảo thủ, hay ông thậm chí có định kiến nào đó với tiền vệ người Hàn Quốc, chỉ vì anh là người châu Á?