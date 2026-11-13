Nghịch lý cay đắng của Quả bóng Vàng Harry Kane

Harry Kane chinh phục những kỷ lục lớn nhất của bóng đá Anh, nhưng vẫn còn một mục tiêu chưa hoàn thành trong sự nghiệp: vô địch cùng đội tuyển quốc gia.

Kane bước ra sân Wembley tối 12/11 cùng bốn đứa con nhỏ, trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả. Một buổi lễ đặc biệt được tổ chức để tôn vinh đội trưởng tuyển Anh, người vừa giành Quả bóng Vàng và chuẩn bị thiết lập thêm một kỷ lục quốc gia.

Chỉ 16 ngày trước, Kane còn xúc động khi nhận Quả bóng Vàng từ tay huyền thoại Ronaldo Nazario tại London Palladium. Anh trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới sau 25 năm chờ đợi.

Giờ đây, Kane nâng cao Quả bóng Vàng giữa sân Wembley. Phía sau anh là tấm biểu ngữ khổng lồ mang dòng chữ "England's Finest" (Cầu thủ xuất sắc nước Anh). Khán giả dành những tràng pháo tay cho tiền đạo vừa trải qua giai đoạn thành công nhất sự nghiệp.

Trận gặp Croatia tại Nations League đánh dấu lần thứ 126 Kane khoác áo tuyển Anh, vượt qua kỷ lục 125 trận tồn tại suốt 37 năm của Peter Shilton. Đích thân cựu thủ môn huyền thoại trao cho Kane huy hiệu kỷ niệm, trước khi Hoàng tử William tặng anh chiếc áo đặc biệt in dòng chữ "Kane 126".

Và như thường lệ, Kane biết cách khiến ngày vui của mình trở nên trọn vẹn. Anh góp công vào bàn mở tỷ số, rồi trực tiếp ghi bàn quyết định giúp tuyển Anh thắng Croatia 2-1.

Ở tuổi 33, Kane có gần như mọi thứ mà một cầu thủ có thể mong đợi. Nhưng vẫn còn một khoảng trống khiến sự nghiệp của anh chưa thực sự trọn vẹn.

Kane bước vào hàng ngũ huyền thoại

Trong bài bình luận trên Daily Mail, cây bút Oliver Holt cho rằng Kane xứng đáng đứng cùng những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh.

Billy Wright là cầu thủ Anh đầu tiên chạm mốc 100 lần khoác áo đội tuyển, trước khi nâng kỷ lục lên 105 trận vào năm 1959. Bobby Charlton tiếp tục vượt qua cột mốc ấy với 106 trận, khép lại sự nghiệp quốc tế sau thất bại trước Tây Đức tại tứ kết World Cup 1970.

Bobby Moore sau đó nâng kỷ lục lên 108 trận vào tháng 11/1973. Con số ấy tồn tại nhiều năm trước khi Peter Shilton thiết lập cột mốc 125 lần ra sân, với trận đấu cuối cùng tại World Cup 1990.

Giờ đây, Kane đứng trên tất cả về số lần khoác áo tuyển Anh.

Kane có lần thứ 126 khoác áo tuyển Anh, vượt qua kỷ lục tồn tại 37 năm của Peter Shilton.

Oliver Holt đánh giá sự vĩ đại của Kane không chỉ nằm ở những bàn thắng. Tiền đạo này còn sở hữu khả năng chuyền bóng, nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật dứt điểm xuất sắc. Anh chơi đơn giản, hiệu quả và hiếm khi cần những pha xử lý cầu kỳ để tạo khác biệt.

Trong suốt sự nghiệp, Kane luôn duy trì tinh thần tập luyện nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân. Từ một tiền đạo từng phải trải qua nhiều bản hợp đồng cho mượn khi còn trẻ, anh từng bước trở thành chân sút hàng đầu thế giới.

Những kỷ lục tiếp tục đến với Kane. Anh hiện ghi 92 bàn cho tuyển Anh, bỏ xa những người xếp sau trong danh sách ghi bàn mọi thời đại. Với phong độ hiện tại, Kane hoàn toàn có thể tiến gần mốc 200 lần khoác áo đội tuyển trước khi giải nghệ.

Kỷ lục về số trận có thể bị phá trong tương lai. Jude Bellingham mới 23 tuổi nhưng đã có 61 lần ra sân cho tuyển Anh. Nếu duy trì sự nghiệp quốc tế lâu dài, tiền vệ Real Madrid đủ khả năng vượt qua thành tích của đàn anh.

Tuy nhiên, kỷ lục 92 bàn của Kane sẽ khó bị đe dọa trong nhiều năm tới. Anh không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn duy trì tầm ảnh hưởng lớn dù đội tuyển trải qua nhiều đời HLV.

Vấn đề nằm ở những danh hiệu tập thể.

Kane ghi bàn quyết định giúp tuyển Anh thắng Croatia 2-1, nâng thành tích cá nhân lên 92 bàn ở cấp đội tuyển.

Bobby Moore và Bobby Charlton từng cùng tuyển Anh vô địch World Cup 1966. Trong khi ấy, Kane vẫn chưa thể nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup hay EURO, dù nhiều lần tiến rất gần.

Anh từng cùng tuyển Anh vào chung kết EURO 2020 và EURO 2024 nhưng đều thất bại. Những lần lỡ hẹn khiến Kane trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Anh chưa có danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia.

Theo Oliver Holt, Kane không còn cần chứng minh tài năng hay vị thế của mình. Điều còn thiếu chỉ là một chức vô địch để hoàn thiện sự nghiệp quốc tế.

Nations League có thể chưa sánh được với World Cup hay EURO, nhưng vẫn mang ý nghĩa quan trọng. Một danh hiệu sẽ giúp Kane giải tỏa phần nào áp lực đã đeo bám anh trong nhiều năm.

Tuyển Anh vẫn cần Harry Kane

Trận thắng Croatia cho thấy Kane vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình của Thomas Tuchel, bất chấp sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ.

Trước giờ bóng lăn, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Anthony Gordon và Morgan Gibbs-White xuất hiện trên sân Wembley. Họ đại diện cho lớp cầu thủ đang được kỳ vọng đưa tuyển Anh bước vào giai đoạn thành công mới.

Tuy nhiên, Kane vẫn là người tạo ra khác biệt.

Kane đã giành gần như mọi danh hiệu cá nhân cao quý, nhưng vẫn chưa thể vô địch World Cup hay EURO cùng tuyển Anh.

Sau hơn 20 phút đầu khá chậm chạp, đội trưởng tuyển Anh thực hiện đường chuyền chéo sân chính xác cho Bellingham ở phút 24. Tiền vệ Real Madrid lập tức vô-lê đưa bóng vào vòng cấm, tạo điều kiện để Morgan Rogers ghi bàn mở tỷ số.

Pha bóng cho thấy Kane không đơn thuần là một trung phong chờ cơ hội trong vòng cấm. Anh có thể lùi sâu tổ chức, quan sát khoảng trống và thực hiện những đường chuyền mà nhiều tiền vệ sáng tạo cũng khó làm tốt hơn.

Croatia gỡ hòa ở phút 59 sau sai lầm của hàng phòng ngự Anh. Jarell Quansah đánh đầu chuyền về thiếu an toàn, tạo điều kiện để Petar Sucic cướp bóng rồi dứt điểm tung lưới Jordan Pickford.

Chỉ ba phút sau, Quansah sửa sai khi bị kéo ngã trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Morten Krogh cho tuyển Anh hưởng phạt đền.

Kane bước lên thực hiện. Anh không sút mạnh mà nhẹ nhàng đưa bóng vào chính giữa khung thành, đánh lừa thủ môn Dominik Livakovic. Bàn thắng ở phút 64 giúp tuyển Anh dẫn 2-1 và giữ nguyên lợi thế đến hết trận.

Trong một ngày được tôn vinh bằng hàng loạt danh hiệu và kỷ lục, Kane vẫn hoàn thành nhiệm vụ quen thuộc: ghi bàn quyết định.

Tuchel sau đó tung cầu thủ trẻ Rio Ngumoha vào sân thay Gordon. Sự xuất hiện của những tài năng mới cho thấy tuyển Anh đang chuẩn bị lực lượng cho tương lai, nhưng chưa ai có thể thay thế hoàn toàn vai trò của Kane.

Đội bóng của Tuchel vẫn còn trận gặp Tây Ban Nha tại Madrid vào ngày 16/11. Một chiến thắng sẽ giúp tuyển Anh tiến gần ngôi đầu bảng Nations League, qua đó có lợi thế khi bước vào vòng tứ kết.

Đối với Kane, mục tiêu không chỉ là thêm một chiến thắng hay một bàn thắng vào bộ sưu tập đồ sộ. Anh đang hướng đến danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội tuyển sau hơn một thập kỷ cống hiến.

Kane đã giành Quả bóng Vàng, phá kỷ lục khoác áo và ghi bàn cho tuyển Anh. Anh cũng được thừa nhận là một trong những tiền đạo xuất sắc thế hệ.

Nhưng bóng đá Anh đã chờ 60 năm để một lần nữa bước lên đỉnh cao thế giới. Và dù sở hữu nhiều tài năng trẻ, họ vẫn đặt niềm tin lớn nhất vào người đội trưởng 33 tuổi.

Kane có đủ những danh hiệu cá nhân để được nhớ đến như một huyền thoại. Một chức vô địch cùng tuyển Anh sẽ giúp anh khép lại sự nghiệp mà không còn điều gì phải tiếc nuối.