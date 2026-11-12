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Thể thao

Bước ngoặt mới của Ronaldo sau khi chia tay tuyển Bồ Đào Nha

  • Thứ năm, 12/11/2026 06:50 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Cristiano Ronaldo mở ra chương mới trong sự nghiệp khi bước chân vào lĩnh vực sản xuất phim truyền hình, với sự hợp tác của đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Matthew Vaughn.

CR7 lấn sân điện ảnh.

Trên trang cá nhân, Ronaldo đăng tải bức ảnh chụp cùng Matthew Vaughn và thông báo: "Tin vui đây. Quá trình sản xuất bộ phim truyền hình đầu tiên của tôi, Day 1s, bắt đầu. Sẽ còn nhiều thông tin được tiết lộ trong thời gian tới".

Trước đó, trang Deadline tiết lộ Ronaldo sẽ trực tiếp tham gia sản xuất dự án cùng Matthew Vaughn. Đáng chú ý, bóng đá vẫn là một phần quan trọng trong nội dung bộ phim. Day 1s xoay quanh Stanley Dalton, một người đại diện cầu thủ tại Anh do diễn viên Damian Lewis đảm nhận.

Theo truyền thông, Ronaldo cũng có thể trực tiếp xuất hiện trong series, bên cạnh Thierry Henry, cựu tiền đạo Arsenal và Barcelona. Rapper nổi tiếng người Anh Dave được cho là sẽ góp mặt trong tập đầu tiên.

Quá trình ghi hình được triển khai tại London trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa công bố thời điểm phát hành chính thức.

Thông báo về dự án mới xuất hiện không lâu sau khi Ronaldo khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sau 23 năm khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, tiền đạo 41 tuổi quyết định chia tay ở cột mốc 234 trận, ghi 146 bàn thắng. Anh giành ba danh hiệu lớn gồm chức vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang Nations League.

Quyết định giải nghệ được đưa ra sau giai đoạn căng thẳng liên quan đến mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Khủng hoảng bùng phát khi CR7 tự ý rời nơi đóng quân của tuyển Bồ Đào Nha tại Đan Mạch. Anh sau đó bị treo giò 30 ngày và nộp phạt 255 euro vì hành vi này.

Ronaldo từng tuyên bố sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, bất đồng giữa anh và HLV Jesus không được giải quyết.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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