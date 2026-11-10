Khi bóng đá thế giới bắt đầu bỏ lại Ronaldo

Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn ở tuổi 41, nhưng cuộc bầu chọn của FIFPRO cho thấy vị thế của siêu sao Bồ Đào Nha không còn như trước.

Ngày 9/11, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) công bố đội hình tiêu biểu năm 2026. Lionel Messi có lần thứ 18 được vinh danh, Lamine Yamal lập kỷ lục ở tuổi 19, còn Kylian Mbappe nhận nhiều phiếu bầu nhất trong số các cầu thủ không phải thủ môn. Cristiano Ronaldo, dù nằm trong danh sách 26 ứng viên cuối cùng, không được lựa chọn.

Kết quả có lẽ khiến nhiều người hâm mộ Ronaldo thất vọng. Nhưng đáng chú ý hơn, 11 cái tên được lựa chọn không phải bởi nhà báo hay các chuyên gia, mà đến từ lá phiếu của 19.806 cầu thủ chuyên nghiệp thuộc 73 quốc gia.

Những người trực tiếp chơi bóng đã đưa ra lựa chọn của mình. Và trong đội hình ấy, Ronaldo không còn chỗ đứng.

Ronaldo vẫn ghi bàn, nhưng thế giới đã thay đổi

Trong suốt gần hai thập niên, Ronaldo và Messi gần như mặc định xuất hiện trong mọi cuộc tranh luận về những cầu thủ hay nhất thế giới. Từ năm 2007 đến 2021, Ronaldo có 15 lần liên tiếp góp mặt trong đội hình FIFPRO, thành tích chỉ đứng sau Messi.

Suốt giai đoạn ấy, rất khó hình dung một đội hình tiêu biểu không có tên ít nhất một trong hai người. Ronaldo đại diện cho sức mạnh, khả năng săn bàn và khát vọng chiến thắng. Messi nổi bật với kỹ thuật, khả năng sáng tạo và ảnh hưởng lên lối chơi. Họ thay nhau thống trị những cuộc bình chọn cá nhân, buộc phần còn lại của bóng đá thế giới phải nỗ lực đuổi theo.

Nhưng thời gian đã thay đổi trật tự ấy. Ronaldo không còn xuất hiện trong đội hình FIFPRO kể từ năm 2021. Messi cũng trải qua hai năm vắng mặt trước khi trở lại ở tuổi 39. Trong khi đó, Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần được bầu chọn trước sinh nhật tuổi 20.

Ronaldo không góp mặt trong đội hình tiêu biểu FIFPRO 2026 dù nằm trong danh sách 26 ứng viên cuối cùng.

Kết quả năm nay phản ánh khá rõ sự chuyển giao thế hệ. Hàng công gồm Mbappe, Erling Haaland, Messi và Yamal. Trong khi hai cầu thủ trẻ đang bước vào giai đoạn sung sức nhất, Messi tiếp tục được đồng nghiệp ghi nhận ở tuổi 39. Ronaldo, người từng là biểu tượng của đội hình tiêu biểu, phải đứng ngoài.

Càng đáng chú ý khi anh chưa hề ngừng ghi bàn. Mùa 2025/26, Ronaldo ghi 28 bàn tại Saudi Pro League, góp công giúp Al Nassr vô địch quốc gia lần đầu sau bảy năm. Trong trận quyết định gặp Damac hồi tháng 5, anh lập cú đúp, giúp đội bóng thắng 4-1 và hoàn thành mục tiêu đã theo đuổi từ khi chuyển đến Saudi Arabia cuối năm 2022.

Ở tuổi 41, việc duy trì hiệu suất ghi bàn như vậy là thành tích đáng nể. Ronaldo đã có 985 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 15 pha lập công theo thống kê đầu tháng 11.

Tuy nhiên, những con số ấy không còn bảo đảm cho anh vị trí trong nhóm cầu thủ được đánh giá cao nhất thế giới. FIFPRO xác định màn trình diễn của các ứng viên trong giai đoạn từ ngày 4/8/2025 đến 19/7/2026. Ronaldo đáp ứng điều kiện, lọt vào danh sách 26 cầu thủ nhận nhiều phiếu bầu nhất, nhưng không đủ để góp mặt trong đội hình cuối cùng.

Sự khác biệt nằm ở cách nhìn nhận giá trị cầu thủ. Ghi nhiều bàn thắng vẫn quan trọng, nhưng không phải thước đo duy nhất. Ảnh hưởng lên lối chơi, chất lượng đối thủ, thành tích tập thể và dấu ấn ở những trận cầu lớn đều có thể tác động tới đánh giá của người bỏ phiếu.

Messi có lần thứ 18 được FIFPRO vinh danh, tiếp tục dẫn đầu danh sách những cầu thủ góp mặt nhiều nhất lịch sử giải thưởng.

Không thể khẳng định Ronaldo bị loại chỉ vì thi đấu tại Saudi Arabia, khi Messi vẫn được lựa chọn dù chơi bóng ở Mỹ. Nhưng rõ ràng, thành tích của Ronaldo tại Al Nassr chưa đủ sức thuyết phục số đông đồng nghiệp.

Cuộc đua mà Ronaldo không còn quyết định luật chơi

Một chi tiết đáng chú ý khác trong kết quả FIFPRO năm nay là Harry Kane cũng không được lựa chọn. Tiền đạo Bayern Munich vừa giành Quả bóng vàng 2026, nhưng chỉ nhận 27,6% số phiếu ở nhóm tiền đạo, kém Haaland với 28,4%.

Messi nhận 29,5%, Yamal đạt 37,4%, còn Mbappe dẫn đầu với 46%, tương đương 9.105 phiếu bầu. Những con số cho thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay cả với các cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ.

Kane không có tên dù vừa giành giải thưởng cá nhân danh giá nhất. Bởi vậy, việc Ronaldo vắng mặt không thể xem là phán quyết tuyệt đối về năng lực của anh. Mỗi cuộc bầu chọn có tiêu chí và cách đánh giá riêng, trong khi sự công nhận của đồng nghiệp đôi khi khác xa kết quả từ giới chuyên môn hay truyền thông.

Dù vậy, có một thực tế khó phủ nhận: Ronaldo không còn giữ vị thế mà anh từng sở hữu trong bóng đá đỉnh cao.

Ngày 5/11, siêu sao Bồ Đào Nha tuyên bố chia tay đội tuyển sau 23 năm, khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 trận và 146 bàn thắng, hai kỷ lục thế giới của bóng đá nam. Anh giành EURO 2016 cùng hai chức vô địch Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Quyết định khép lại hành trình ở đội tuyển được đưa ra sau những bất đồng với HLV Jorge Jesus về vai trò của Ronaldo. Một cầu thủ từng là lựa chọn không thể thay thế giờ phải đối diện với thực tế rằng đội tuyển cần những phương án khác.

Ronaldo đã ghi 985 bàn thắng trong sự nghiệp, nhưng khả năng săn bàn không còn bảo đảm cho anh một vị trí trong đội hình tiêu biểu thế giới.

Không phải ngẫu nhiên Bồ Đào Nha bắt đầu trao thêm cơ hội cho thế hệ trẻ. Những cầu thủ từng trưởng thành dưới cái bóng Ronaldo giờ phải học cách tự quyết định số phận, thay vì tiếp tục chờ đợi người đội trưởng giải quyết mọi vấn đề.

Ở cấp CLB, Ronaldo vẫn là biểu tượng của Al Nassr. Anh có vị thế, sức hút thương mại và khả năng ghi bàn mà rất ít cầu thủ 41 tuổi duy trì được. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành theo những gì một cầu thủ từng làm được. Thành tích quá khứ mang lại sự kính trọng, chứ không bảo đảm đặc quyền ở hiện tại.

Sự xuất hiện của Yamal trong đội hình FIFPRO càng làm nổi bật quy luật ấy. Khi Ronaldo lần đầu được vinh danh năm 2007, Yamal còn chưa chào đời. Giờ cầu thủ Barcelona đã hai lần được đồng nghiệp lựa chọn, trong khi Ronaldo phải đứng ngoài năm thứ năm liên tiếp.

Ronaldo có thể tiếp tục thi đấu, ghi thêm bàn thắng và chinh phục cột mốc 1.000 bàn. Anh hoàn toàn có quyền lựa chọn thời điểm khép lại sự nghiệp, thay vì để người khác quyết định thay mình.

Nhưng có lẽ điều khó khăn nhất với một cầu thủ dành cả đời để chiến thắng là chấp nhận mình không còn đứng ở trung tâm mọi cuộc cạnh tranh.

Ronaldo vẫn là Ronaldo, với năm Quả bóng vàng, hàng loạt danh hiệu và những kỷ lục ghi bàn khó bị xô đổ. Chỉ có điều, bóng đá thế giới không còn chờ anh như trước. Một thế hệ khác đã xuất hiện, giành lấy những vị trí từng thuộc về anh và bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng mình.

Thời gian không thể lấy đi những gì Ronaldo đã giành được. Nhưng thời gian cũng không vì Ronaldo mà dừng lại.