Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo bị phản bác

  • Thứ hai, 9/11/2026 12:19 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Cựu cầu thủ Nantes cho rằng Ligue 1 vẫn nhỉnh hơn giải Saudi Arabia, trái với nhận định trước đó của Cristiano Ronaldo.

Ronaldo nhiều lần cho rằng Saudi Pro League vượt mặt Ligue 1. Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo nhiều lần lên tiếng bảo vệ Saudi Pro League kể từ khi chuyển đến Al Nassr vào tháng 12/2022. Thậm chí, siêu sao người Bồ Đào Nha thường xuyên ca ngợi sự phát triển của bóng đá Saudi Arabia. Anh từng công khai cho rằng Saudi Pro League vượt Ligue 1 về tính cạnh tranh.

Tuy nhiên, Nathan Zeze không đồng tình với quan điểm đó. Trong cuộc phỏng vấn với Transfermarkt, trung vệ 21 tuổi đang khoác áo Neom đưa ra nhận xét sau vài tháng trải nghiệm bóng đá Saudi Arabia. Từng trưởng thành từ Nantes, Zeze cho rằng giải vô địch Pháp vẫn có chất lượng cao hơn.

“Tôi nghĩ Ligue 1 vẫn nhỉnh hơn một bậc. Cường độ thi đấu luôn ở mức cao, trái ngược với ở đây, dù khoảng cách không quá lớn”, Zeze chia sẻ.

Cầu thủ người Pháp cũng chỉ ra sự khác biệt về bầu không khí trên khán đài. Theo anh, một số sân vận động tại Saudi Arabia chưa tạo được sức hút và sự cuồng nhiệt như những gì thường thấy ở Pháp.

Dù vậy, Zeze không phủ nhận chất lượng của giải đấu mà mình đang thi đấu. Trung vệ này thừa nhận bản thân bất ngờ trước trình độ của nhiều đội bóng và cầu thủ Saudi Arabia.

“Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ trình độ ở đây thấp hơn. Nhưng khi đối đầu với 10 hoặc 12 đội dẫn đầu, chất lượng thực sự tương đương Ligue 1. Nhiều cầu thủ Saudi Arabia đủ trình độ thi đấu tại châu Âu. Họ khiến tôi bất ngờ theo hướng tích cực”, anh nói.

Như vậy, Zeze đánh giá Ligue 1 vẫn nhỉnh hơn về tổng thể, nhưng thừa nhận khoảng cách giữa hai giải đấu không quá xa. Những đội bóng hàng đầu Saudi Arabia, với việc sở hữu những cầu thủ chất lượng, đủ sức tạo ra sự cạnh tranh đáng kể với Ligue 1.

Không phải ngẫu nhiên HLV Bồ Đào Nha bị gọi là 'kẻ bán chúa'

Cristiano Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế trong cảm giác không trọn vẹn, khi mối quan hệ với người anh từng hỗ trợ cũng đi đến đoạn kết nhiều tiếc nuối.

18 giờ trước

Ai đó hãy nhắc Ronaldo rằng anh đã 41 tuổi

Cristiano Ronaldo vẫn là Ronaldo, nhưng ở tuổi 41, anh không còn là phiên bản từng khiến mọi giới hạn của bóng đá trở nên vô nghĩa.

21 giờ trước

Ronaldo được tri ân theo cách chưa từng có

Cristiano Ronaldo nhận được một lời tri ân đặc biệt từ hãng hàng không Hà Lan Transavia sau khi tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha.

29:1748 hôm qua

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Ronaldo Cristiano Ronaldo Nathan Zeze Cristiano Ronaldo Ligue 1 Saudi Pro League

    Đọc tiếp

    Một cầu thủ Việt kiều rời U23 Việt Nam

    Một cầu thủ Việt kiều rời U23 Việt Nam

    0

    U23 Việt Nam thay hai cầu thủ trước Gia Lai VTV Cup 2026. Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn chia tay, Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú lên thay.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý