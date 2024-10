Nghi vấn cầu thủ MU ‘đá ghế’ Ten Hag

Sau chuỗi trận thất vọng và những bất đồng sâu sắc với các cầu thủ kỳ cựu, HLV người Hà Lan đã chính thức bị ban lãnh đạo sa thải. Tối 28/10, trang chủ Manchester United đưa tin chấm dứt hợp đồng với Erik ten Hag. Ruud van Nistelrooy được chọn làm HLV tạm quyền của CLB.

Theo nguồn tin từ talkSPORT, nhiều cầu thủ chủ chốt của “Quỷ đỏ” đã bày tỏ sự không hài lòng với cách xoay tua đội hình và chiến thuật của Ten Hag. Họ cho rằng HLV người Hà Lan không tận dụng tối đa tiềm năng của đội bóng và gây ra sự bất ổn trong phòng thay đồ.

Việc Marcus Rashford liên tục bị đưa vào và ra khỏi đội hình chính là một ví dụ điển hình. Tiền đạo người Anh thể hiện phong độ ấn tượng gần đây, nhưng lại không được trọng dụng. Điều này khiến nhiều cầu thủ khác cảm thấy không hài lòng và đặt câu hỏi về sự công bằng trong việc Ten Hag sử dụng nhân sự.

Bên cạnh đó, việc tân binh Manuel Ugarte không được trao cơ hội ra sân thường xuyên cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng cầu thủ người Uruguay có tiềm năng lớn và có thể giúp đội bóng cải thiện tuyến giữa.

Sự ra đi của Ten Hag chắc chắn sẽ mở ra một chương mới cho Manchester United. Ban lãnh đạo của CLB sẽ phải tìm kiếm một HLV mới có thể đoàn kết đội bóng và đưa CLB trở lại thời kỳ hoàng kim. Tuy nhiên, để làm được điều đó, họ phải giải quyết những vấn đề sâu xa bên trong đội bóng, đặc biệt là những bất đồng giữa các cầu thủ và ban huấn luyện.

Tối 28/10 (giờ Hà Nội), trang chủ MU xác nhận CLB sa thải Ten Hag. "Quỷ đỏ" ghi được 8 bàn thắng, để thủng lưới 11 bàn, qua đó đứng ở vị trí thứ 14 trên BXH. Tại Europa League, MU cũng toàn hòa 3 trận.

