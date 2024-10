Man Utd đã đúng khi sa thải Ten Hag

Erik ten Hag cảm thấy mình là nạn nhân của sự bất công, nhưng câu hỏi Manchester United phải đối mặt, là liệu ông có phải là người thích hợp dẫn dắt đội bóng hay không.

Ten Hag mất việc, Van Nistelrooy lên thay tại Man Utd.

Một HLV tiêu tốn hàng trăm triệu bảng cho những bản hợp đồng mới, nhưng vẫn cho rằng may mắn chưa bao giờ đứng về phía mình. "Hiện tại, chắc chắn chúng tôi không gặp may", Ten Hag than thở sau thất bại 1-2 trước West Ham thuộc vòng 9 Premier League hôm 27/10.

Những con số không biết nói dối

Nếu xét riêng trận đấu này, có thể Ten Hag đã có lý do để phàn nàn. Bàn thắng của Jarrod Bowen đến từ một quyết định phạt đền gây tranh cãi, loại quyết định thường gây ra những cuộc tranh luận không dứt về "quy trình" và "rõ ràng và hiển nhiên".

Song, thất bại trước West Ham không chỉ là do một quyết định trọng tài gây tranh cãi. Các cầu thủ Manchester United không thể hiện được tinh thần chiến đấu và sự tập trung cần thiết. Họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn và để đối phương tận dụng thành công những sai lầm của mình.

Ten Hag cố gắng đổ lỗi cho những quyết định của trọng tài để giải thích cho những kết quả không như ý. Tuy nhiên, lập luận của ông lại thiếu tính nhất quán. Trong khi Ten Hag cho rằng đội bóng bị thiệt thòi trong một số trận đấu, thì ở những trận khác, các yếu tố như màn trình diễn cá nhân và chiến thuật lại đóng vai trò quan trọng hơn. Ví dụ, thất bại trước Tottenham không thể chỉ đổ lỗi cho quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài.

Tỷ lệ chiến thắng của Ten Hag tại Man Utd là 55%.

Bảng xếp hạng có thể thay đổi nhưng thường phản ánh thực trạng chính xác. Với 1/4 mùa giải Premier League đã trôi qua, Manchester United đang đứng ở vị trí thứ 14. Trong khi đó, tại Europa League, họ cũng chỉ xếp thứ 21 sau ba trận vòng bảng.

Thật khó tin khi đội bóng từng là thế lực tại châu Âu giờ đây lại phải chật vật ở những vị trí dưới cả Bodo/Glimt và Viktoria Plzen. Các trận đấu sắp tới với những đội bóng này bỗng trở nên rất quan trọng, phản ánh rõ sự sa sút không ngờ của Manchester United.

Điều đó còn được thể hiện qua việc họ không giành chiến thắng tại đấu trường châu Âu suốt một năm qua. Trên mọi mặt trận, “Quỷ đỏ” chỉ có một chiến thắng trong tám trận gần nhất. Họ là đội ghi bàn ít thứ ba tại Premier League và chỉ dẫn trước đối thủ trong tổng cộng 86 phút từ đầu mùa.

Mặc dù tạm thời vẫn giữ được chiếc ghế của mình sau cuộc họp kéo dài sáu giờ với ban lãnh đạo Manchester United sau dịp FIFA Days tháng 10, việc bị Aston Villa – CLB đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League - bỏ xa tới 7 điểm và Chelsea – đứng thứ năm - 6 điểm, cơ hội giành vé dự Champions League của họ dần trở nên xa vời. Sau tất cả, trận thua 1-2 trước West Ham trở thành “giọt nước tràn ly”, khiến giới chủ không còn giữ được sự kiên nhẫn. Và họ phải ra quyết định sa thải Ten Hag.

Những bản hợp đồng đắt đỏ không mang lại hiệu quả

Khi một đội bóng sa sút, HLV phải chịu tất cả sự chỉ trích. Nhà cầm quân người Hà Lan không thể né tránh trách nhiệm khi đội bóng dưới sự dẫn dắt của mình đã chi hơn 600 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới, nhưng những cầu thủ này vẫn chưa tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Man Utd sa thải Ten Hag vào tối 28/10 (giờ Hà Nội).

Trung vệ Matthijs de Ligt gặp nhiều khó khăn trước Tottenham và Porto, trong khi tiền vệ Manuel Ugarte chỉ có màn trình diễn đáng khen ngợi duy nhất trước Fenerbahce. Những bản hợp đồng khác như Joshua Zirkzee hay Leny Yoro vẫn chưa để lại dấu ấn.

Trớ trêu thay, cầu thủ đáng giá nhất cho đến nay lại là Noussair Mazraoui, người đến với mức phí rẻ, nhưng khoảnh khắc nổi bật nhất của anh lại là khi bị đẩy lên chơi ở vị trí số 10 tại Thổ Nhĩ Kỳ, một quyết định đầy táo bạo của Ten Hag.

Với việc đội hình xuất phát trong trận gặp West Ham có tới bảy cầu thủ do Ten Hag đưa về, đây rõ ràng là đội bóng của ông. Sự hồi sinh của Christian Eriksen hay màn trình diễn tuyệt vời của Jonny Evans trước Aston Villa lại như một lời chỉ trích về chiến lược dài hạn của HLV.

Hàng công trẻ trung của Manchester United có tiềm năng, nhưng vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết. Chỉ ghi được ba bàn trong năm trận gần đây, sự yếu kém này càng làm lộ rõ vấn đề cốt lõi dưới thời Ten Hag.

Không chỉ vậy, Manchester United còn thi đấu kém cỏi trên sân khách. Dưới thời Ten Hag, họ thua nhiều hơn thắng mỗi khi phải rời xa Old Trafford. Trận đấu với West Ham mới đây là một ví dụ điển hình. Dù tạo ra nhiều cơ hội, “Quỷ đỏ” lại kết thúc bằng một thất bại đáng thất vọng. Những sai lầm, cơ hội bị bỏ lỡ và vận rủi đang khiến CLB vẫn loay hoay trong một mùa giải đáng lẽ phải có nhiều tiến bộ.

Manchester United cần cuộc cách mạng toàn diện để trở lại vị thế số một. Việc sa thải Ten Hag là một khởi đầu, nhưng đó chưa phải là tất cả. Ban lãnh đạo phải có những quyết định táo bạo trên thị trường chuyển nhượng, xây dựng lại đội hình và tìm kiếm một HLV mới có tầm nhìn rõ ràng. Chỉ có như vậy, "Quỷ đỏ" mới có thể hy vọng quay trở lại những ngày tháng huy hoàng.