Nghi thức 'tẩy trần' chiều cuối năm của người Việt

Theo sách Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII, việc tắm vào chiều cuối năm là một nghi lễ quan trọng của người Việt nhằm kết thúc năm cũ, chào đón năm mới. Tắm tất niên cũng chính là "tống cựu nghinh tân" - nghi lễ tiễn những điều không hay của năm cũ và chào đón những điều mới đầy hy vọng, may mắn. Ảnh: Trinh Trinh.

Nồi nước tắm tất niên của người Việt thường có các loại lá thơm, nhưng phổ biến nhất là lá mùi già. Người Việt quan niệm mùi thơm của loại cây này có thể giúp "tẩy uế", làm sạch cơ thể, đồng thời tạo cảm giác thư thái và thanh tẩy tâm hồn. Cây mùi già được tận dụng triệt để, thân, lá rễ, quả và hoa đều được đun chung trong một nồi nước lớn. Ảnh: @hi_iamlinzy.

Theo sách Phong tục Tết cổ truyền trong văn hóa người Việt, cha ông ta thời xưa cho rằng những gì ngon nhất, đẹp nhất sẽ được để dành cho ngày Tết. Vì vậy, dù nghèo đến mấy, các gia đình vẫn cố gắng có thịt treo trong nhà vào ngày 30 Tết. Phần thịt này sẽ được dùng để làm mâm cỗ cúng giao thừa, lễ gia tiên và rước ông bà tổ tiên cùng về đón Tết. Ảnh: Pexels.

Vào ngày mùng 1 Tết, người Việt có tục xông đất với mong muốn hướng đến những điều tốt lành. Vì vậy, các gia chủ thường mời những người tử tế, có can, chi hợp với tuổi để đến nhà xông đất vào ngày đầu năm. Hiện, thời gian ra đời tục xông đất chưa được xác nhận, nhưng theo sách Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII, các giáo sĩ phương Tây đã chứng kiến và viết về tục xông đất khi ăn Tết cùng người Việt từ thế kỷ XVII. Ảnh: Shutterstock.

Người Việt xưa chọn người đến xông đất dựa trên các đặc điểm như phải nhẹ vía, thoáng tính, cẩn trọng, quan trọng hơn hết là vận phải đẹp; tránh chọn những người vận đang đi xuống, ốm đau bệnh tật. Sách 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam thậm chí đề cập cách chọn tuổi xông đất theo can như sau: Giáp hợp với Kỷ, kỵ với Canh - Mậu; Ất hợp Canh, kỵ với Tân, Kỷ; Bính hợp với Tân, kỵ Nhâm, Canh; Đinh hợp với Nhâm, kỵ với Quý, Tân; Mậu hợp với Quý kỵ với Giáp, Nhâm; Kỷ hợp với Giáp, kỵ với Ất, Quý; Canh hợp với Ất, kỵ với Bính, Giáp; Tân hợp với Đinh, Ất; Nhâm hợp với Mậu, kỵ với Mậu, Bính; Quý hợp với Mậu, kỵ với Kỷ, Đinh. Ảnh: Times Studio.

Trong những ngày đầu năm mới, người Việt kiêng tranh cãi, đánh nhau hay trù ẻo người khác, đồng thời hạn chế nói những điều thiếu may mắn để tránh "giông cả năm". Người Việt cũng thường quan niệm "Khó đói chẳng lo 3 ngày Tết / Giàu sang rộng mở tấm lòng thương" nên sẽ thường hỗ trợ người nghèo đón Tết, người hành khất, ăn xin cũng được gia chủ biếu tặng đồ ăn. Ảnh: Khương Nguyễn.

