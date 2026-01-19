Nghi phạm vụ Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm hầu tòa

Namewee chính thức ra hầu tòa vì hai cáo buộc tàng trữ chất cấm. Vụ việc thu hút chú ý khi liên quan đến cái chết của nữ Tạ Hữu Tâm tại khách sạn.

Theo China Times, ngày 19/1, ca sĩ người Malaysia Namewee – nghi phạm vụ Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm khách sạn – đã chính thức ra hầu tòa. Nam ca sĩ bị khởi tố với hai tội danh tàng trữ chất cấm. Trong khi đó, các tình tiết liên quan đến nghi án giết người vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Theo truyền thông Malaysia, vụ việc bắt nguồn từ năm 2025, khi Namewee xuất hiện tại hiện trường lúc influencer Đài Loan Tạ Hữu Tâm đột ngột qua đời. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trên người anh có 9 viên thuốc màu xanh. Ban đầu, số thuốc này bị nghi là thuốc lắc (MDMA), tuy nhiên đến phiên tòa ngày 19/1, cáo buộc được điều chỉnh thành nghi chứa ma túy đá (methamphetamine).

Nếu bị kết tội tàng trữ ma túy, Namewee có thể đối mặt với mức phạt tiền tối đa 21.000 USD hoặc án tù không quá 5 năm, hoặc kết hợp cả hai hình phạt. Bên cạnh đó, phía công tố cũng bổ sung cáo buộc thứ hai, cho rằng nam ca sĩ tàng trữ Sildenafil – hoạt chất của thuốc cường dương bị kiểm soát nghiêm ngặt tại Malaysia. Với tội danh này, mức hình phạt tối đa có thể lên tới 10.000 USD hoặc tù giam không quá 5 năm.

Vụ Tạ Hữu Tâm tử vong vẫn đang tiếp tục được điều tra. Ảnh: @Chen Chun-chi.

Tuy nhiên, khi ra hầu tòa, Namewee phủ nhận toàn bộ hai cáo buộc. Sau đó, anh không trả lời truyền thông mà chỉ đăng bài trên mạng xã hội, bày tỏ sự nghi ngờ trước lập luận của bên công tố:

“Nói thuốc cường dương có chứa thành phần ‘ma túy đá’ thì logic đó cũng giống như việc nói thuốc cầm tiêu chảy lại chứa thuốc xổ; thuốc ngủ chứa caffeine; thuốc giải rượu có chứa cồn; hay dung dịch làm trắng da lại có chất giúp bắt nắng”, anh viết.

Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5/3.

Trước đó, trong vụ việc liên quan đến nghi vấn sử dụng ma túy, Namewee từng được tòa án tuyên vô tội sau khi phía công tố công bố kết quả xét nghiệm nước tiểu âm tính và được hoàn trả tiền bảo lãnh. Hiện tại, quá trình xét xử chỉ tập trung vào hai cáo buộc tàng trữ chất cấm. Các tình tiết liên quan đến cái chết của nữ Tạ Hữu Tâm vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, chưa được đưa ra xét xử ở thời điểm này.