Nghi án đưa bạn về nhà sử dụng ma túy rồi sát hại

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều cùng ngày, con trai ông Đ. là Trần Đại L. (SN 2003) đưa Trần Đình Duy về nhà và cùng vào phòng ngủ sử dụng ma túy.
Sau đó, giữa L. và Duy xảy ra mâu thuẫn. Duy đã dùng dao đâm L. tử vong tại chỗ.
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Khu vực căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Tiền Phong.
Sau khi gây án, Duy lập tức điều khiển xe máy biển kiểm soát 60V1 - 8752 trốn khỏi hiện trường.
Tại hiện trường vụ án, công an thu giữ con dao gây án, cùng các tang vật liên quan đến việc sử dụng ma tuý.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Trần Đại L. bị nhiều vết thương trên cơ thể. Trong đó, vết đâm chí mạng ở vùng bụng làm thủng gan.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.