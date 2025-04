Nghệ thuật dầm trà thủ công viết tiếp câu chuyện văn hóa trà Việt

Giữ nét truyền thống nhưng đổi mới mỗi ngày là cách Phúc Long hòa cùng nhịp sống giới trẻ và bắt nhịp xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Ngành F&B đang chuyển mình mạnh mẽ khi Gen Z (sinh năm 1997-2012) trở thành nhóm khách hàng chủ lực, định hình xu hướng tiêu dùng mới. Thế hệ này không chỉ quan tâm đến chất lượng, mà còn tìm kiếm trải nghiệm sáng tạo. Trước bài toán đó, Phúc Long kiên định gìn giữ nghệ thuật dầm trà thủ công đã làm nên tên tuổi, đồng thời không ngừng cải tiến để bắt nhịp thị hiếu mới, lan tỏa bản sắc và tinh thần trà Việt.

F&B Việt Nam trong cuộc chơi mới

Ngành F&B Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động, khi mô hình kinh doanh truyền thống đối diện với sự thay đổi nhanh chóng trong thói quen tiêu dùng. Sự cạnh tranh khốc liệt buộc các thương hiệu phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trẻ.

Theo báo cáo Thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 2024 do iPOS.vn công bố, doanh thu ngành F&B tăng 16,6% so với năm 2023. Thị trường ghi nhận hơn 323.010 cửa hàng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sự phân hóa diễn ra rõ rệt khi 30.000 cửa hàng phải đóng cửa trong nửa đầu năm 2024, dù doanh thu toàn ngành vẫn đạt 403,9 nghìn tỷ đồng . Điều này phản ánh xu hướng quan trọng: Khách hàng dịch chuyển sang thương hiệu có chiến lược rõ ràng, đổi mới từ sản phẩm, concept đến chiến lược marketing.

Trong đó, Gen Z là động lực thúc đẩy sự thay đổi này. Theo Nielsen, đến năm 2025, thế hệ này chiếm 25% lực lượng lao động Việt Nam, tương đương 15 triệu người tiêu dùng tiềm năng. Không chỉ tìm kiếm chất lượng, họ muốn kết nối giá trị văn hóa, thương hiệu và câu chuyện đằng sau sản phẩm. 40% Gen Z sẵn sàng thử nghiệm thương hiệu mới nếu sản phẩm mang lại sự sáng tạo, khác biệt và có tính cá nhân hóa cao. Ngoài việc tiêu dùng, họ tích cực chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội, biến mỗi lần “check-in” thành tuyên ngôn về phong cách sống.

Sự trỗi dậy của thế hệ này đặt ra thách thức lớn cho thương hiệu F&B: Làm thế nào để vừa đổi mới liên tục, vừa giữ được bản sắc riêng? Trước bài toán đó, Phúc Long lựa chọn hướng đi khác biệt - đưa trà Việt vào nhịp sống trẻ theo cách tự nhiên và gần gũi hơn.

Nhiều bạn trẻ yêu thích thức uống và không gian trải nghiệm của Phúc Long.

Gen Z trên hành trình phát triển mới của Phúc Long

Tại Phúc Long, thế hệ trẻ không chỉ là người tiêu dùng mà còn là người kể chuyện. "Chúng tôi lấy khách hàng làm trung tâm, lấy bán lẻ làm trọng tâm. Sản phẩm không đơn thuần là đồ uống mà còn là cầu nối mang văn hóa trà Việt đến gần hơn với thế hệ mới", bà Patricia Marques - CEO Phúc Long - chia sẻ.

Theo đó, chiến lược phát triển của Phúc Long trong năm nay xoay quanh ba trụ cột chính: Làm mới không gian, nâng cao chất lượng dịch vụ qua đào tạo nhân sự và phát triển thương hiệu gắn liền với văn hóa truyền thống nhưng mang hơi thở hiện đại.

Trước hết, không gian quán được đổi mới để phù hợp phong cách sống của Gen Z. Các cửa hàng Phúc Long được thiết kế với tông màu xanh nhạt chủ đạo, ánh sáng tự nhiên và nội thất hiện đại. Tất cả tạo nên không gian vừa mang hơi thở truyền thống, vừa năng động, trẻ trung. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm check-in yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội, giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng tự nhiên hơn.

Không gian Phúc Long với thiết kế hiện đại nhưng vẫn đậm nét Việt.

Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân sự là trọng tâm trong chiến lược của Phúc Long. Không chỉ pha chế, đội ngũ nhân viên của Phúc Long còn là “người kể chuyện” về trà Việt. Hệ thống đào tạo e-learning được triển khai trên toàn quốc, giúp chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, đảm bảo mỗi khách hàng có trải nghiệm đồng nhất, dù ghé bất kỳ cửa hàng nào.

Đào tạo nhân sự là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Phúc Long.

Cuối cùng, Phúc Long phát triển thương hiệu gắn với văn hóa Việt nhưng theo cách tiếp cận hiện đại. Gần 60 năm đồng hành cùng văn hóa trà Việt, thương hiệu ghi dấu bằng sự hòa quyện giữa giá trị truyền thống và chất lượng độc đáo. Từng lá trà đậm vị được tuyển chọn kỹ lưỡng, giữ trọn hương thơm đặc trưng cả khi kết hợp cùng nguyên liệu khác.

Điểm tạo nên bản sắc của Phúc Long là quy trình dầm trà thủ công theo từng mẻ, đảm bảo mỗi ly trà đến tay khách hàng luôn đậm đà, tươi ngon. Kỹ thuật này khác biệt với việc ủ trà hàng loạt, dễ tìm thấy ở nhiều thương hiệu trên thị trường.

Không dừng lại ở việc lưu giữ hương vị truyền thống, để thích nghi với bối cảnh mới, Phúc Long truyền tải sự khác biệt theo cách mới mẻ, gần gũi với thế hệ trẻ. Nhãn hàng triển khai nhiều chiến dịch truyền thông kết hợp nhân vật có tầm ảnh hưởng và được giới trẻ yêu thích, khéo léo lồng ghép giá trị truyền thống và văn hóa Việt Nam cùng lợi thế về lịch sử lâu đời của thương hiệu. Những chiến dịch này không chỉ giúp thương hiệu đến gần khách hàng trẻ, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa theo cách tự nhiên, hấp dẫn.

“Thế hệ trẻ hôm nay sẽ viết tiếp câu chuyện của Việt Nam, và Phúc Long tự hào khi là một phần của hành trình đó”, đại diện công ty chia sẻ.

Là thành viên thuộc hệ sinh thái Masan - nơi "phụng sự người tiêu dùng" được đặt lên hàng đầu, Phúc Long không chỉ phục vụ một ly trà, mà còn mang đến những câu chuyện kết nối văn hóa, truyền thống và thế hệ.

Nhìn về tương lai, CEO Patricia Marques chia sẻ: “Phúc Long không chạy theo xu hướng mà tập trung xây dựng giá trị cốt lõi để tạo ra sự kết nối lâu dài với khách hàng”.

Bà Patricia Marques được Masan kỳ vọng sẽ xây dựng Phúc Long thành thương hiệu trà đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược năm 2025, Phúc Long không chỉ dừng lại ở thương hiệu trà, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối giữa các thế hệ. Trên hành trình đó, Gen Z là người góp phần viết tiếp câu chuyện văn hóa theo cách riêng, cùng Phúc Long mang tinh thần trà Việt hoà nhịp trong hơi thở hiện đại.