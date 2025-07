Nghề tay trái của họa sĩ phảng phất thần thái Nam Phương Hoàng hậu

Có hai dự án minh họa sách của tôi đã ra mắt là các cuốn sách thiếu nhi Where Does Kindness Go?: A Kid Friendly Story of Kindness and Self Compassion và Dear Father With Love: Messages for My Beloved Dad hợp tác cùng tác giả Ilonka Dao. Về lâu về dài, tôi muốn trở thành họa sĩ vẽ minh họa sách chuyên nghiệp, toàn thời gian.