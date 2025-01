Chốn trở về của người phụ nữ Việt đầu tiên chinh phục Everest

Celine Nhã Nguyễn nhớ lại, khoảng lockdown vì đại dịch Covid-19, chị ở nhà liên tiếp 82 ngày, chỉ ngồi trong căn phòng này đọc và làm việc. "Chỉ hơn hai tháng mà tôi cảm giác như nhiều chục năm trôi qua. Đến lúc ấy, tôi mới càng hiểu hơn câu nói của Nikola Tesla mà tôi yêu thích bấy lâu: Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born. (Cứ một mình, đó là bí quyết của phát minh; cứ ở một mình, khi ấy ý tưởng mới ra đời).