Nghệ sĩ hướng về miền Bắc trong ngày giỗ Tổ sân khấu

Sáng 14/9 (tức 12/8 Âm lịch), nghệ sĩ Trịnh Kim Chi diện áo dài truyền thống, bắt đầu lễ cúng Tổ nghề tại sân khấu mang tên chị ở TP.HCM. Năm nay, chị cùng các đồng nghiệp vẫn chuẩn bị chu toàn cho ngày giỗ Tổ sân khấu. Nhưng toàn bộ tiền phụng cúng của các diễn viên, ca sĩ, mạnh thường quân và khán giả, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi sẽ đóng góp, hỗ trợ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3.

Trong thời điểm người dân ở các tỉnh phía Bắc đang oằn mình khắc phục những khó khăn do thiên tai, đông đảo nghệ sĩ miền Nam đều hướng sự ủng hộ, chung tay bằng nhiều hành động thiết thực.

Với nghệ sĩ, dịp 12/8 Âm lịch hàng năm đã trở thành ngày đặc biệt để họ thể hiện lòng thành kính, biết ơn với Tổ nghề. Song năm nay, trong thời điểm bà con miền Bắc gặp khó khăn do bão lũ, nhiều sân khấu ở miền Nam không tổ chức linh đình, rình rang, thay vào đó là các hoạt động quyên góp, giúp đỡ đồng bào.

Ông Trần Ngọc Giàu, chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, chia sẻ dịp lễ giỗ Tổ nghề năm nay, các sân khấu tổ chức đơn giản, cắt bỏ một số chương trình ca hát, giải trí. Các nghệ sĩ tề tựu dâng hương, hướng về nguồn cội. Sau đó, họ đóng góp, ủng hộ tiền giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ.

Tại Nhà hát kịch 5B, NSND Mỹ Uyên chia sẻ một ngày trước lễ giỗ Tổ nghề, chị nhắn nhủ các đồng nghiệp chỉ cần đến thắp hương, không mang đồ cúng. Chị chuẩn bị thùng quyên góp để các đồng nghiệp có thể đóng góp chút kinh phí, chung tay giúp đồng bào miền Bắc. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được sao kê trên fanpage của Nhà hát, sau đó chuyển tới số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

“Lễ giỗ Tổ sân khấu, chúng ta lại tụ họp cùng nhau, dâng nén nhang thơm kính lễ tổ nghiệp, mong mọi chuyện bình an, sân khấu hưng thịnh. Dẫu vậy, năm nay chúng ta làm lễ giỗ Tổ sân khấu giữa lúc đồng bào phía Bắc gặp nguy nan. Hơn lúc nào hết, đồng bào vùng bão lũ cần sự chung tay của cộng đồng, cả nhân lực và vật lực, để có thể khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất. Nếu chúng ta làm tốt được việc này, Uyên nghĩ, đó cũng chính là điều mà Tổ nghề mong muốn. Bởi tất cả con dân nước Việt đều chung một lòng hướng về đồng bào, vì sự bình an của mọi nhà”, NSND Mỹ Uyên chia sẻ.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng chuẩn bị mâm cỗ cúng đầy đủ để nhớ ơn Tổ nghiệp trong ngày 14/9. Nhưng toàn bộ tiền cúng phụng sẽ được chị gửi ra để giúp người dân các tỉnh phía Bắc vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống.

Trong chương trình Ngày Sân khấu Việt Nam diễn ra tại Nhà hát TP.HCM do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức vào tối 13/9, nhiều tổ chức, cá nhân nghệ sĩ cũng đóng góp, ủng hộ tiền giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Đến cuối chương trình, tổng số tiền quyên góp hơn 2 tỷ đồng sẽ được ban tổ chức gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Cùng ngày, Ban Ái hữu Hội Sân khấu tổ chức lễ Giỗ tổ nghề. Số tiền cúng phụng từ các mạnh thường quân, nghệ sĩ, khán giả là 30 triệu đồng, ban lãnh đạo hội chuyển tới số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Nhiều sân khấu kịch miền Nam cũng có hành động thiết thực như dùng toàn bộ tiền vé thu được trong các ngày này để đóng góp, chung tay cùng người dân miền Bắc vượt qua khó khăn.

Với MC Bùi Đại Nghĩa, sau khi thắp hương cúng Tổ nghề tại sân khấu kịch Idecaf, anh tiếp tục các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ bà con chịu thiệt hại vì bão lũ. Những ngày qua, anh và nhóm bạn đã gửi hàng nghìn phần nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu đến các địa phương ở Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái…

Đến 16/9, MC sẽ bay ra Bắc để trực tiếp trao quà, tiền mặt đến người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.

“Nghĩa sẽ đi Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên với tổng số 1.300 phần là tiền mặt. Còn những phần áo phao, bánh chưng, lương thực, Nghĩa đã chuyển đi trước hết cho bà con kịp dùng rồi. Ở Lào Cai, Nghĩa sẽ đến bản Nú, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên để gửi cho các gia đình còn lại sau trận lũ quét kinh hoàng vừa qua. Dịp này, Nghĩa chỉ cùng những người bạn đồng nghiệp, thân quen cùng làm”, anh cho biết.

