Đạo hiếu kính

Trong tư tưởng Khổng Tử, hiếu kính không chỉ là bổn phận của con cái đối với cha mẹ, mà còn là gốc rễ của mọi đức hạnh. Khổng Tử cho rằng nếu mỗi người đều thực hành hiếu kính trong gia đình thì xã hội sẽ trở nên hài hòa. Người lãnh đạo cũng cần có lòng hiếu kính để từ đó phát triển lòng nhân ái với toàn dân.