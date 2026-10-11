Nghề nuôi ong ở nước Mỹ mang tới thu nhập thế nào?

Thu nhập của cô thay đổi theo mùa và số lượng khách hàng. Khách thường chi 600 USD cho một tổ ong và một đàn ong mới.

Nuôi ong - nguồn lợi không tưởng

Sau nhiều lần nhảy việc, người phụ nữ Texas này cuối cùng đã tìm được công việc trong mơ của mình. Đó là nuôi ong và trở thành chuyên gia về phô mai.

Houston (bang Texas) là thành phố lớn thứ tư nước Mỹ. Điều đặc biệt là, nơi đây chẳng hề có một trung tâm nuôi ong nào.

Chuyện này thì liên quan gì? Ong mật đóng một vai trò rất quan trọng đối với môi trường. Nguồn thức ăn của con người phụ thuộc rất nhiều vào quá trình thụ phấn của ong. Ngay cả những thị trấn nhỏ cũng thường có ít nhất một nhóm người nuôi ong, nhưng thủ phủ Texas lại rất trì trệ về khoản này.

Nuôi ong là một công việc đặc biệt ở Mỹ. Ảnh: Agritell.com.

Về bản chất, người nuôi ong chính là quản gia của những chú ong. Thợ nuôi ong phải thường xuyên đến kiểm tra tổ ong, vừa lấy mật đem đi bán, vừa phải kiểm tra đàn ong để đảm bảo sức khoẻ và số lượng của chúng.

Đó là thời điểm Nicole Buerges - “ong chúa” - xuất hiện. Nicole tìm đến nghề nuôi ong khi đang làm công việc tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) và là một chuyên gia về phô mai. Nicole nhận thấy khách hàng của mình vô cùng hào hứng với các sản phẩm mật ong mà ở địa phương thường không có đủ.

Cô còn biết những người nuôi ong ở nơi mình sống đang đem mật ong đi cho bởi họ không biết cách chào bán mặt hàng này.

Cô khởi tạo một chiến dịch gọi vốn trên Indiegogo tên là Bee2Bee Honey Collective, với sứ mệnh môi trường sống lành mạnh, bền vững cho ong mật và thúc đẩy nghề nuôi ong tại thành phố.

Đây không chỉ là một nhiệm vụ hay một sở thích khác thường: Nó cho thu nhập rất khá, đặc biệt là trong mùa cao điểm. Tôi đã yêu cầu Nicole “cho tôi xem mật đi” và hỏi cô cách thức làm việc, thế là cô nói: “Tự làm việc của anh đi chứ.” (Không hẳn thế đâu. Cô ấy cũng giúp tôi nhiều lắm.) Và thế là tôi đành phải tự mình “chui vào tổ ong”.

Thu nhập của cô thay đổi theo mùa và số lượng khách hàng. Khách thường chi 600 USD cho một tổ ong và một đàn ong mới. Họ còn trả phí hằng tháng để mời Nicole tới chăm sóc lũ ong. Khi đến nơi, Nicole sẽ lấy mật và chia với khách hàng theo tỷ lệ (bản thân cô lấy 35%). Sau đó, cô sẽ bán lại mật cho các bên bán lẻ, các bên phân phối và khách hàng trong câu lạc bộ “Mật ong của tháng” do cô mở ra. Nói cách khác, cô đang tiếp tục tạo ra những nguồn thu nhập khác.

Vào lần gặp gỡ gần nhất của chúng tôi, cô đã tạo được hơn 70 tổ ong. Tổng số tiền thu được từ ong mật của cô đã cán mốc 7.000 USD một tháng. Tất cả thu nhập này đã vượt xa chi phí ban đầu. Nicole đã rút 5.000 USD từ quỹ hưu trí của mình để tiến hành dự án, và chiến dịch Indiegogo của cô đã gây quỹ được thêm 13.500 USD .

Cô nhanh chóng nhận ra rằng công việc của mình không chỉ là ăn phô mai và mật ong, mà còn phải lo tiền nong sổ sách, lập kế hoạch và còn chịu nguy hiểm “mất an toàn lao động” (bị ong đốt). Thế nhưng cô vẫn thích được ra ngoài mỗi ngày để làm gì đó cho môi trường, và tiếp tục khơi gợi tinh thần bảo vệ số lượng quần thể ong mật tại địa phương.

Nếu như bạn vẫn đang loay hoay tìm một nghề tay trái, thì hãy để câu chuyện này truyền cảm hứng cho bạn.