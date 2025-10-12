Ngày tồi tệ của siêu mẫu nội y

Theo mẹ của Bella Hadid, nữ siêu mẫu đang sống trong chuỗi ngày tồi tệ để chống lại căn bệnh Lyme.

Người mẫu Bella Hadid hiện tiếp tục điều trị căn bệnh Lyme đã hành hạ cô trong nhiều năm qua. Theo Daily Express, mẹ của cô, bà Yolanda Hadid cho biết con gái đang “sống trong một địa ngục không ai nhìn thấy” vì những cơn đau kéo dài và các đợt phát bệnh nghiêm trọng.

Mẹ của Bella Hadid cho biết con gái bà đang sống trong "địa ngục vô hình" với căn bệnh Lyme quái ác. Ảnh: Instagram

Bella Hadid được đưa vào bệnh viện tháng trước sau một đợt bùng phát triệu chứng khi vừa bước sang tuổi 29. Vài ngày sau, cô trấn an người hâm mộ rằng sức khỏe đang hồi phục và đã trở lại phòng tập. Cô cũng xuất hiện tại Paris trong tình trạng khỏe mạnh và phong thái thời trang thường thấy.

Theo các nguồn tin, Bella đã trải qua liệu pháp tăng thân nhiệt toàn thân tại Bệnh viện St. George ở Munich (Đức), nơi có trung tâm điều trị chuyên biệt cho bệnh Lyme. Phương pháp này làm tăng thân nhiệt cơ thể lên khoảng 107°F (khoảng 41,6°C) trong vài giờ khi bệnh nhân được gây mê, nhằm tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

Một nguồn tin tiết lộ với Daily Mail rằng Bella trải qua hai đợt điều trị liên tiếp cách nhau một tuần, kèm hai tuần dùng kháng sinh. Bà Yolanda là người đề xuất và thúc đẩy con gái đến Đức nghỉ ngơi, tập trung điều trị.

Nguồn tin nói thêm: "Yolanda rất nghiêm khắc nhưng luôn vì lợi ích tốt nhất của Bella. Gia đình Hadid có điều kiện kinh tế và thường thử các phương pháp điều trị ngoài nước, dù chưa được FDA phê duyệt. Họ sẵn sàng chi khoản tiền lớn miễn sao đạt hiệu quả, nhất là vì Bella".

Bên cạnh liệu pháp tăng thân nhiệt, Bella còn áp dụng liệu pháp thải độc kim loại nặng (Chelation) và truyền peptide, với tổng chi phí điều trị ước tính hơn 100.000 USD .

Mẹ của Bella Hadid cũng mắc bệnh Lyme. Bà chia sẻ trên mạng xã hội rằng con gái đã "chiến đấu" thầm lặng với căn bệnh này trong suốt nhiều năm. Yolanda viết: “Không một từ nào có thể diễn tả được nỗi đau và sự tăm tối mà con bé đã phải sống cùng kể từ khi được chẩn đoán năm 2013. Bella không thực sự sống, mà chỉ học cách tồn tại trong ‘nhà tù’ của chính cơ thể mình".

Yolanda Hadid đã liên tục động viên con gái. Bà khen ngợi Bella là người mạnh mẽ, dũng cảm và hứa sẽ luôn sát cánh giúp nữ người mẫu vượt qua thời kỳ khó khăn.

Bella Hadid được chẩn đoán mắc bệnh Lyme khi mới 16 tuổi, với các triệu chứng xuất hiện từ năm 14 tuổi. Căn bệnh do vi khuẩn lây truyền qua vết cắn của bọ ve này có thể gây tổn thương thần kinh, cơ và hệ miễn dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Bella Hadid sinh năm 1996 tại Mỹ, là con gái của cựu người mẫu Yolanda Hadid và doanh nhân Mohamed Hadid. Cô bước vào làng mẫu năm 2014 dưới trướng IMG Models, nhanh chóng vươn lên thành gương mặt nổi bật toàn cầu. Năm 2016, Bella được Models.com vinh danh “Người mẫu của năm” và là cái tên quen thuộc tại các tuần lễ thời trang lớn ở Paris, Milan, London và New York.