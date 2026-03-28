Ngày tàn của xã hội đen Nhật Bản

Sự ra đi của Tadamasa Goto không chỉ khép lại một “huyền thoại” yakuza, mà còn phản ánh sự suy tàn rõ rệt của các băng nhóm tội phạm tại Nhật Bản, theo nhà báo Atsushi Mizoguchi.

Các thành viên yakuza tại Lễ hội Sanja Matsuri ở quận Asakusa, Tokyo hồi năm 2016. Ảnh: Anadolu Agency.

“Thời đại của yakuza đã kết thúc!” - dòng tít trên tạp chí Shukan Gendai gây chú ý. Bài viết của nhà báo, tác giả Atsushi Mizoguchi, được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu Nhật Bản về các tổ chức tội phạm.

Thời điểm đăng tải bài viết được cho là then chốt, khi ngày 8/2, cựu trùm tội phạm khét tiếng Tadamasa Goto qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo vì viêm phổi, hưởng thọ 83 tuổi.

Tuy vậy, Shinobu Tsukasa - thủ lĩnh tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản Yamaguchigumi - sinh cùng năm với Goto và được cho là vẫn có sức khỏe tốt, theo Japan Today.

Trong bài báo, Mizoguchi nhớ lại chuyến thăm nhà riêng của Goto tại Fujinomiya, nơi ông bất ngờ trước khu vườn rộng lớn với tảng đá nặng tới một tấn, thác nước nhỏ và hồ cá chép nhiều màu.

“Thấy sao?”, Goto khoe. "Ngay cả ở khách sạn New Otani hay Okura cũng khó có tảng đá lớn như vậy".

Nhà báo cũng kể lại một cuộc gặp năm 1990, khi Goto gọi điện yêu cầu “gặp gấp” tại khu vực gần ga JR Shinjuku. Goto khi đó nói rằng một số thành viên trong Yamaguchigumi không hài lòng với loạt bài điều tra mà Mizoguchi đăng tải.

"Anh và tôi không phải người xa lạ, nhưng trong Yamaguchigumi có một số phần tử nổi loạn. Tôi không muốn thấy anh bị tổn thương, và tôi muốn tiếp tục cuộc sống yakuza của mình thêm một thời gian nữa", Goto nói, đề nghị nhà báo cho xem bản thảo mỗi khi viết bài về Yamaguchigumi trước khi xuất bản.

"Không có vấn đề gì khi cho anh xem, nhưng trước khi xem, anh nên biết rằng một phần của loạt bài sắp được xuất bản thành sách", Mizoguchi đáp. Dù giọng điệu của ông trùm không mang tính đe dọa, nhà báo vẫn cảm thấy áp lực.

Các thành viên Yakuza tham gia một lễ hội khu phố ở Tokyo. Ảnh: iStock/Monique Toth.

Hai ngày sau, Goto gọi lại, đề nghị dừng xuất bản cuốn sách sắp phát hành và hứa trả tiền bản quyền. Mizoguchi từ chối.

Cuốn sách được xuất bản vào tháng 6/1990. Đến ngày 29/8 cùng năm, khi rời văn phòng, Mizoguchi bị một kẻ lạ mặt đâm từ phía sau. Từ đó, ông nhận ra Yamaguchigumi không phải là một tổ chức thống nhất tuyệt đối.

Những năm sau, Goto dần rời xa đời sống tội phạm, tham gia sản xuất phim, xuất bản hồi ký và làm từ thiện tại Đông Nam Á. Ông cũng hỗ trợ các thành viên trẻ trong băng nhóm, miễn phí hội viên cho những người gặp khó khăn.

Tháng 7/2001, Goto ghép gan thành công tại Trung tâm y tế UCLA ở Mỹ, trước khi trở về Nhật Bản điều trị hậu phẫu vào tháng 11 cùng năm.

Mizoguchi còn kể lại một lần Goto đưa ông chai rượu vang California Opus One, loại có giá từ 50.000 đến 100.000 yen/chai (8,2 đến 16,4 triệu đồng), như một cách phô trương đẳng cấp.

Theo Mizoguchi, Goto có thể được nhớ đến như một trong những “yakuza huyền thoại” cuối cùng - những nhân vật mà câu chuyện vẫn được nhắc lại sau khi qua đời.

Hiện nay, đa số thành viên yakuza đang gặp khó khăn tài chính do các luật chống tội phạm có tổ chức và chi phí hội viên cao. Quy mô của các băng nhóm đã giảm xuống còn 1/10 so với thời kỳ đỉnh cao, thậm chí có người phải cân nhắc nhận trợ cấp xã hội.

Trong bối cảnh đó, Mizoguchi cho rằng môi trường tồn tại của yakuza đã thay đổi hoàn toàn. Cùng với sự “biến mất của những yakuza huyền thoại”, hồi kết của các tổ chức này dường như là điều khó tránh khỏi.