Cả thị trấn Hàn Quốc ăn mừng vì có em bé chào đời sau 17 năm

Sau 17 năm không có trẻ sơ sinh, một thị trấn nông thôn ở Hàn Quốc bất ngờ đón tin vui hiếm hoi, thắp lên hy vọng giữa khủng hoảng dân số kéo dài.

Hôm 24/3, giới chức thị trấn Eunha, huyện Hongseong, tỉnh Nam Chungcheong (Hàn Quốc) cho biết chị Sreydani, một phụ nữ gốc Campuchia sinh sống tại địa phương, cùng chồng là anh Jeong Hae-deok đã chào đón con trai tên Yong-jun vào ngày 19/3. Đây là ca sinh đầu tiên tại khu vực sau 17 năm.

Trước sự kiện đặc biệt, cộng đồng địa phương đã tổ chức ăn mừng. Các tổ chức treo băng rôn khắp làng, trong đó in dòng chữ: “Món quà đặc biệt đến với chúng ta năm 2026. Chúc mừng sự ra đời của bé trai Jeong Yong-jun", theo The Korea Times.

Cùng thời điểm, thị trấn cũng ghi nhận 4 học sinh nhập học lớp 1 tại trường tiểu học địa phương, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 17 em.

Băng rôn treo khắp thị trấn ăn mừng sự ra đời của bé Yong-jun.

Thị trấn Eunha đã trải qua một thập kỷ suy giảm dân số liên tục. Số liệu cho thấy dân số trong khu vực giảm từ 2.628 người năm 2015 xuống còn 2.197 năm 2022, 2.153 năm 2023 và 2.057 năm 2024, trước khi xuống dưới mốc 2.000 người vào tháng 7 năm ngoái với 1.991 người.

Tính đến ngày 19/3, thị trấn chỉ còn 1.954 cư dân sinh sống trong 1.134 hộ, trở thành đơn vị có dân số ít thứ hai trong huyện Hongseong.

Shim Seon-ja, người đứng đầu chính quyền thị trấn, cho biết việc có em bé đầu tiên sau 17 năm cùng số học sinh mới nhập học là niềm vui lớn đối với toàn khu vực.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong hỗ trợ hành chính để Eunha trở thành nơi lý tưởng để nuôi dạy con cái và là nơi mọi người muốn sinh sống”, bà nói.

Hàn Quốc đang đối mặt khủng hoảng dân số. Ảnh: Yonhap.

Những tín hiệu tích cực ở thị trấn Eunha trái ngược với bức tranh nhân khẩu học chung của Hàn Quốc.

Theo số liệu Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc công bố đầu năm 2026, xứ củ sâm hiện có hơn 10,8 triệu người từ 65 tuổi trở lên. Con số này chiếm 21,21% tổng dân số, chính thức đưa nước này bước vào nhóm "xã hội siêu già" - vượt ngưỡng 20% theo chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc cũng chỉ ở mức 0,748 năm 2024, nhích nhẹ từ mức thấp kỷ lục 0,721 của năm 2023. Con số này vẫn thấp xa so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Những năm qua, Hàn Quốc liên tục triển khai nhiều biện pháp khuyến khích người dân kết hôn, sinh con, từ hỗ trợ mua nhà, tặng tiền mặt đến chế độ nghỉ thai sản lâu dài.