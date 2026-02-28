Ngày ngủ 2-3 tiếng, một tháng viết xong 300 trang sách

Anh Trần Đại Thắng kể rằng mình đã viết liên tục, viết ngày viết đêm trong một tháng để hoàn thành cuốn sách "Tôi kể - Tất cả đều từ sách".

Độc giả nhận định cuốn Tôi kể - Tất cả đều từ sách của anh Trần Đại Thắng, người sáng lập Đông A Books, có những đoạn tác giả viết sách "vào mạch", viết "như lên đồng".

Tôi kể - Tất cả đều từ sách là cuốn sách đầu tiên anh Trần Đại Thắng viết để ghi lại câu chuyện đời mình, trong đó những điều trước đây ít được nhắc tới nay được nói ra bằng chữ và hình. Từ mê đọc, vẽ bìa, làm sách, bán sách, đến theo đuổi những ấn bản đặc biệt, hành trình nghề nghiệp của Trần Đại Thắng được kể lại bằng trải nghiệm của người ở trong cuộc.

“Có thể nói, hầu như mọi điều tôi có, đều bắt nguồn từ sách”, tác giả nói.

Buổi giới thiệu sách "Tôi kể - Tất cả đều từ sách". Ảnh: Đông A.

Điều gây ngạc nhiên của cuốn sách chính là ở giọng kể, và sự tinh nghịch của tác giả mà độc giả và kể cả bạn bè, người quen của anh Thắng ít được nghe, được thấy. Trước báo chí, người sáng lập Đông A luôn có vẻ nhẹ nhàng, ít nói, nhưng cuốn sách đã tiết lộ những khía cạnh bất ngờ về con người mê làm sách này.

Nhà văn Hồ Anh Thái đã nhận xét tác giả cuốn sách là "một cá tính tiềm ẩn". "Dù đã quen thân gần ba chục năm trời, từng cộng tác với nhau làm những bộ tuyển tập Văn mới và Sách tết, nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ khi đọc bản thảo cuốn sách này của Trần Đại Thắng", trích lời nhà văn Hồ Anh Thái.

Nhà văn nhận định: "Thì ra sự lúng túng tìm lời lẽ chỉ là khi đối thoại, Thắng không hề là người khép kín, và dồn nén bên trong là một người dùng chữ linh hoạt, sinh động, rất dí dỏm, thậm chí hài hước. Chắc hẳn phải là một cá tính hóm hỉnh và nghịch ngầm như thế thì mới có thể bùng ra, phát lộ thành một cuốn sách thú vị".

"Mồi lửa" kích thích tác giả viết cuốn sách cũng chính là nhà văn Hồ Anh Thái. Anh Trần Đại Thắng kể lại một ngày, anh gửi nhà văn xem một bài viết về đường sách. Bài viết chỉ dựa trên cảm hứng lúc đó, nhưng nhà văn Hồ Anh Thái nhận xét đó là một bài tốt, có thể in báo. Nhưng sau đó, anh Thắng bắt tay ngay vào viết cuốn sách.

Tác giả tập trung hoàn toàn, đúng một tháng liền, như "nhập đồng", bỏ bẵng mọi việc. Đó vừa là cơn "say mê", vừa là định mức tác giả tự đặt cho bản thân, bởi Đông A còn bộn bề công việc với Sách Tết 2026, S100 Văn mới 10 năm 2015-2025.

Một tháng trời tác giả ăn không ngon ngủ không yên, nằm thì thao thức chỉ mong trời sáng để viết tiếp.

"Tôi 21/9 đó, tôi làm ra mục lục 30 bài, đặt chỉ tiêu chỉ được viết trong một tháng. Mỗi ngày một bài, tới 21/10 là phải xong. Nếu không xong thì Đông A ách tắc hết mọi việc. Sau đó, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 2-3 tiếng, viết suốt ngày đêm, kể cả lúc ăn. Nên bản thảo sách ban đầu có rất nhiều loại dấu vì tôi viết lúc trên điện thoại, lúc ở máy tính, lúc iPad...", tác giả kể lại.

Anh Trần Đại Thắng chỉ ngủ 2-3 tiếng ngày trong một tháng để hoàn thành cuốn sách. Ảnh: Đông A.

Sau khi viết xong bản thảo đầu tiên, tác giả dành thêm thời gian để đối chiếu tư liệu. Không chỉ dựa vào trí nhớ, anh Trần Đại Thắng đã gặp bạn bè ở TP.HCM, bay ra Hà Nội, lên Hòa Bình, sang Lào, Thái Lan, hoặc đi theo tuyến đường bộ mà gia đình anh đã từng đi trong cuộc di cư đầu thế kỷ XX, để gặp người cũ, hỏi lại những thông tin cũ. Cuốn sách khi phát hành dày hơn 500 trang.

Nhà báo Yên Ba cho rằng cuốn sách có một giọng điệu tưng tửng rất khó bắt chước, AI không làm được, người viết chuyên nghiệp cũng không viết được.

Tôi kể - Tất cả đều từ sách đã khắc họa nhiều chân dung trong thế giới sách. Sách không chỉ có các câu chuyện, mà còn xen kẽ các minh họa chỉ toàn nét xoắn, rất đặc trưng của chính tác giả, họa sĩ Trần Đại Thắng.