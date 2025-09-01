Ấn phẩm đặc biệt chứa 700 tư liệu ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đông A mới ra mắt ấn bản đặc biệt S100 - Hồ Chí Minh Tiểu sử bằng hình. Đây là ấn bản không chỉ công phu về nội dung, với 700 tư liệu ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn tinh xảo về thiết kế bìa và kỹ thuật đóng sách.

Chiều 31/8, Đông A phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm ra mắt ấn phẩm đặc biệt S100 - Hồ Chí Minh Tiểu sử bằng hình. Cuốn sách ra đời nhằm phác thảo cuộc đời và sự nghiệp, làm nổi bật những đóng góp quan trọng trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ấn phẩm đặc biệt S100 - Hồ Chí Minh Tiểu sử bằng hình của Đông A. Ảnh: Đông A.

Trước đó, Đông A đã ra mắt bạn đọc ấn bản phổ thông (bìa trắng) của cuốn sách. Ấn bản S100 - Hồ Chí Minh Tiểu sử bằng hình được Đông A thực hiện theo phong cách Cosway Binding, một lối đóng sách do John Stonehouse, giám đốc điều hành của nhà sách Sotheran & Co (London, Anh), sáng tạo vào khoảng năm 1903.

Theo chia sẻ của ông Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty sách Đông A, phong cách này là kiểu đóng sách thủ công, kết hợp tính hội họa. Sách được bọc bằng da dê Alran, Pháp, với điểm nhấn đặc trưng là bức tiểu họa hình ovan đặt giữa bìa.

Chất liệu sơn mài được lựa chọn để vẽ tiểu họa (thay thế cho chất liệu nguyên gốc của Cosway Binding là vẽ trên ngà voi), vừa giữ tinh thần Cosway Style Binding, vừa thêm nét văn hóa truyền thống cho ấn phẩm.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt ấn bản đặc biệt, ông Trần Đại Thắng cho biết Đông A mong muốn cuốn sách không chỉ là một ấn phẩm để đọc, mà còn là một tác phẩm thủ công mỹ thuật, nơi di sản tinh thần dân tộc giao hòa cùng kỹ thuật đóng sách cổ điển châu Âu.

Hơn hết, Đông A mong muốn cuốn sách có giá trị bảo tồn, để nhiều năm sau nhìn lại tác phẩm vẫn còn giữ những chăm chút, tỉ mẩn của người làm sách.

Cuốn sách có nhiều tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đông A.

Ấn bản S100 - Hồ Chí Minh Tiểu sử bằng hình dự kiến được phát hành tới các nhà sưu tầm đã đồng hành cùng Đông A nhiều năm trước, sau đó mới phát hành rộng rãi hơn tới các nhà sưu tầm mới, tới bạn đọc, người yêu sách.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, ông Trần Đại Thắng cho biết ấn bản S100 - Hồ Chí Minh Tiểu sử bằng hình là ấn bản được đơn vị thực hiện khẩn trương nhất từ trước tới nay. Ngay từ Tết, tất cả công ty đã dồn toàn lực vào bắt tay làm cuốn sách, nhằm ra mắt đúng dịp đại lễ lớn của đất nước, hòa chung niềm vui, niềm tự hào của cả nước.

Cuốn sách S100 - Hồ Chí Minh Tiểu sử bằng hình ngoài hình thức đặc biệt, có nội dung tương tự như ấn bản phổ thông. Sách gồm 324 trang, in màu trên giấy couche, bìa cứng và bìa áo, tập hợp gần 700 hình ảnh, bản đồ, lược đồ minh họa sống động. Nội dung được chia thành 7 phần chính, theo trình tự thời gian từ thời thơ ấu, hành trình bôn ba cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến giai đoạn lãnh đạo kháng chiến và để lại di sản sau năm 1969.

Sách có khối lượng tư liệu khổng lồ, phục dựng nhiều hình ảnh và tư liệu gốc, nội dung được biên tập, cố vấn từ nhiều học giả uy tín. Giám đốc Công ty sách Đông A cho biết đơn vị đã tới các bảo tàng, trung tâm lưu trữ trong nước như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia..., trung tâm lưu trữ nước ngoài như Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM) để nghiên cứu tài liệu.

Bản thân ông Thắng đã trực tiếp bay sang Pháp, đã đi dọc đất nước theo các địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, làm việc như Nam Đàn, Huế, Quy Nhơn... Có những địa điểm, Đông A tới chỉ để chụp một tấm hình làm tư liệu cho sách.

Ông Trần Đại Thắng chia sẻ về quá trình làm ấn bản đặc biệt của cuốn sách. Ảnh: Đông A.

Ngoài ra, Đông A còn cẩn thận đặt mua hoặc mượn tham khảo các cuốn sách có tư liệu liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm đảm bảo cuốn sách có cái nhìn tổng quan, có sự đối chiếu với các tài liệu hiện thời.

Với sự công phu trong nội dung tư liệu, sự tỉ mẩn và tinh xảo trong thiết kế ấn phẩm, S100 - Hồ Chí Minh Tiểu sử bằng hình là ấn bản khó lòng bỏ qua cho người sưu tầm sách, hoặc những người yêu mến vị lãnh tụ dân tộc.