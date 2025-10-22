Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngày lịch sử ở Champions League

  Thứ tư, 22/10/2025 06:07 (GMT+7)
  • 06:07 22/10/2025

Loạt trận Champions League rạng sáng 22/10 mang đến bữa tiệc bàn thắng cho người hâm mộ bóng đá châu Âu.

Loạt trận Champions League rạng sáng 22/10 đầy ắp bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê từ Canal Plus, chỉ trong 9 trận đấu, đã có 43 bàn thắng được ghi, đạt trung bình 4,8 bàn mỗi trận — con số cao nhất trong lịch sử giải đấu danh giá này.

Kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 11/2024, khi có 40 bàn thắng trong 9 trận, tương đương 4,4 bàn mỗi trận. Như vậy, loạt trận Champions League tuần này đã chính thức xô đổ cột mốc từng được xem là “điên rồ” của mùa trước.

So sánh trong quá khứ, vòng đấu cuối cùng của vòng bảng mùa 2024/25 (ngày 29/1/2025) từng chứng kiến 64 bàn thắng sau 18 trận, đạt trung bình 3,6 bàn/trận. Xa hơn nữa, ngày 1/1/1997 ghi nhận 44 bàn thắng trong 12 trận (3,7 bàn/trận) — kỷ lục tồn tại gần ba thập kỷ trước khi bị phá vỡ ở mùa giải năm nay.

Điểm chung của loạt trận rạng sáng nay là sự bùng nổ của các hàng công. Các trận đấu diễn ra với tốc độ cao, liên tục chứng kiến những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Có tới 4 trận đấu có ít nhất 6 bàn thắng ở ngày thi đấu vừa qua, bao gồm chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Olympiakos, Leverkusen thua 2-7 trước PSG, Copenhagen chịu thất bại 2-4 trước Dortmund và PSV vùi dập Napoli 6-2.

Giới chuyên môn nhận định đây là một trong những đêm Champions League đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua, khi bóng đá tấn công được tôn vinh.

