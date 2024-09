Ngày làm việc thứ ba và phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng

Buổi sáng 20/9: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, bầu bổ sung 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gồm: Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa và đồng chí Đinh Văn Cường, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp để cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đối với Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và họp phiên bế mạc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về nhóm các vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách; về chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về nhóm các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết công tác nhân sự khóa XIII và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu bế mạc Hội nghị.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.